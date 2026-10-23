80.000 US-Mobilfunkstandorte
Insiderbericht: SpaceX plant eigenes Mobilfunknetz – US-Mobilfunkaktien rot!
Elon Musk will mit SpaceX ein neues US-Mobilfunknetz aufbauen. Gespräche über mindestens 80.000 Standorte bringen Bewegung in die Branche. Während etablierte Anbieter verlieren, profitiert ein möglicher Partner deutlich.
Elon Musk hat den US-Mobilfunkmarkt ins Visier genommen. SpaceX verhandelt mit Infrastrukturbetreibern, um sich Zugang zu mindestens 80.000 Mobilfunkstandorten in den USA zu sichern. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zu den Gesprächspartnern zählt Crown Castle. Der Wert möglicher Mietverträge könnte in die Milliarden gehen.
Das Ziel ist ein vierter landesweiter Mobilfunkanbieter. Die Aussicht auf neue Konkurrenz setzt die etablierten Anbieter bereits unter Druck. AT&T, Verizon und T-Mobile US verloren nachbörslich jeweils rund fünf Prozent. Crown Castle legte im späten Handel nach dem Bloomberg-Bericht dagegen zeitweise um zehn Prozent zu.
SpaceX hat kürzlich Mobilfunkfrequenzen erworben. Diese sollen gemeinsam mit den Starlink-Satelliten und weiterer Infrastruktur den Aufbau des Mobilfunkgeschäfts ermöglichen. Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat bereits den Start von 15.000 Satelliten genehmigt, die Mobilfunkdienste direkt auf Handys bringen sollen.
Für verlässliche Verbindungen am Boden benötigt SpaceX jedoch auch klassische Funkstandorte. Netzbetreiber mieten dort üblicherweise Platz für ihre Antennen. Durch die gemeinsame Nutzung der Anlagen können die Kosten gegenüber eigenen Standorten gesenkt werden.
Musk kündigte diese Woche an, die terrestrischen Netze auszubauen. Starlink Mobile soll zu einem bedeutenden US-Mobilfunkanbieter werden. Auch die Internetgeräte der Privatkunden sollen in ihrer Umgebung Mobilfunksignale aussenden. Laut dem Analysehaus MoffettNathanson stehen diese Geräte allerdings nicht zwangsläufig dort, wo sie für eine gleichmäßige Netzabdeckung benötigt werden.
Crown-Castle-Chef Chris Hillabrant erklärte, man spreche mit allen Beteiligten. Angaben zu einzelnen Kunden lehnte er ab.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion