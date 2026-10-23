Zweite Verkaufswelle wahrscheinlich

Aus charttechnischer Sicht kommt nun der EMA 50 bei 322,61 US-Dollar eine wichtige Rolle zu. Dabei handelt es sich um den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Handelstage, der häufig als Orientierung für die Kursentwicklung dient. Sollte die Alphabet-Aktie nachhaltig unter diese Marke fallen, könnte sich der Abwärtstrend verstärken. In diesem Fall wären zunächst Kursverluste bis 303,45 US-Dollar möglich. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnte der Kurs anschließend sogar in den Bereich der Tiefstände aus März dieses Jahres bei 271,95 US-Dollar zurückfallen.

Nicht jede große Investition zahlt sich automatisch aus. Das gilt insbesondere für die enormen Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), in dem Alphabet zu den weltweit führenden Technologiekonzernen, den sogenannten Hyperscalern, zählt. Einige Investoren zweifeln zunehmend daran, ob sich diese hohen Investitionen langfristig in ausreichende Gewinne umwandeln lassen. Die wachsende Skepsis zeigt sich unter anderem in steigenden Kosten für Kreditausfallversicherungen und gleichzeitig sinkenden Aktienkursen.

Ein solcher Verlauf würde auf eine zweite größere Verkaufswelle hindeuten. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen möchten, könnte sich daraus eine mögliche Einstiegschance ergeben.

Auch eine Erholung bleibt grundsätzlich möglich. Dafür müsste die Aktie allerdings zunächst den hartnäckigen Widerstand bei 363,00 US-Dollar überwinden. Erst wenn diese Hürde genommen ist, könnte ein erneuter Anstieg in Richtung des Rekordhochs bei 408,37 US-Dollar realistisch werden.

Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass Alphabet schnell wieder an Stärke gewinnt und in den zuvor bestehenden Aufwärtstrend zurückkehrt. Angesichts der derzeit schwachen Kursentwicklung erscheint dieses Szenario momentan weniger wahrscheinlich als ein weiterer Rücksetzer. Anleger sollten deshalb insbesondere die Unterstützung bei 322,61 US-Dollar und die weitere Kursentwicklung an dieser Marke im Auge behalten.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 322,00 US-Dollar

Kursziele : 303,45 und 271,95 US-Dollar

Renditechance via DN4P4U : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU43HL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,68 - 4,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 270,7372 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 270,7372 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,15 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4P4U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,60 - 4,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 374,5053 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 374,5053 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 271,95 US-Dollar Hebel: 6,22 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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