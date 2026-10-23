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    Alphabet

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    Zweite Verkaufswelle wahrscheinlich

    Nicht jede große Investition zahlt sich automatisch aus. Das gilt insbesondere für die enormen Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), in dem Alphabet zu den weltweit führenden Technologiekonzernen, den sogenannten Hyperscalern, zählt. Einige Investoren zweifeln zunehmend daran, ob sich diese hohen Investitionen langfristig in ausreichende Gewinne umwandeln lassen. Die wachsende Skepsis zeigt sich unter anderem in steigenden Kosten für Kreditausfallversicherungen und gleichzeitig sinkenden Aktienkursen.

    Aus charttechnischer Sicht kommt nun der EMA 50 bei 322,61 US-Dollar eine wichtige Rolle zu. Dabei handelt es sich um den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Handelstage, der häufig als Orientierung für die Kursentwicklung dient. Sollte die Alphabet-Aktie nachhaltig unter diese Marke fallen, könnte sich der Abwärtstrend verstärken. In diesem Fall wären zunächst Kursverluste bis 303,45 US-Dollar möglich. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnte der Kurs anschließend sogar in den Bereich der Tiefstände aus März dieses Jahres bei 271,95 US-Dollar zurückfallen.

    Ein solcher Verlauf würde auf eine zweite größere Verkaufswelle hindeuten. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen möchten, könnte sich daraus eine mögliche Einstiegschance ergeben.

    Auch eine Erholung bleibt grundsätzlich möglich. Dafür müsste die Aktie allerdings zunächst den hartnäckigen Widerstand bei 363,00 US-Dollar überwinden. Erst wenn diese Hürde genommen ist, könnte ein erneuter Anstieg in Richtung des Rekordhochs bei 408,37 US-Dollar realistisch werden.

    Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass Alphabet schnell wieder an Stärke gewinnt und in den zuvor bestehenden Aufwärtstrend zurückkehrt. Angesichts der derzeit schwachen Kursentwicklung erscheint dieses Szenario momentan weniger wahrscheinlich als ein weiterer Rücksetzer. Anleger sollten deshalb insbesondere die Unterstützung bei 322,61 US-Dollar und die weitere Kursentwicklung an dieser Marke im Auge behalten.

    Trading-Strategie:

    SHORT

    Stop-Sell-Order : 322,00 US-Dollar

    Kursziele : 303,45 und 271,95 US-Dollar

    Renditechance via DN4P4U : 100 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Alphabet Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 335,51 // 346,58 // 363,00 // 376,00 US-Dollar
    Unterstützungen: 322,61 // 314,70 // 303,45 // 293,72 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU43HL Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 4,68 - 4,69 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 270,7372 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc.
    KO-Schwelle: 270,7372 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,73 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 6,15 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN4P4U Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 4,60 - 4,61 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 374,5053 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc.
    KO-Schwelle: 374,5053 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 326,73 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 271,95 US-Dollar
    Hebel: 6,22 Kurschance: + 100 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Alphabet Zweite Verkaufswelle wahrscheinlich Nicht jede große Investition zahlt sich automatisch aus. Das gilt insbesondere für die enormen Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), in dem Alphabet zu den weltweit führenden Technologiekonzernen, den sogenannten Hyperscalern, zählt. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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