Abwärtstrend naht!

Trotz dieser positiven Geschäftsentwicklung könnte es für die Aktie an der Börse zunächst schwieriger werden. Aus charttechnischer Sicht trifft SAP bei etwa 223,00 Euro auf einen wichtigen Widerstandsbereich. Da dort der bestehende Abwärtstrend verläuft, könnte der Kurs an dieser Marke wieder unter Druck geraten. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, liegen mögliche Unterstützungsbereiche bei 198,00 Euro und 190,98 Euro.

Operativ gibt es für SAP positive Nachrichten: Dank einer stabilen Nachfrage hat sich das Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte im dritten Quartal wieder etwas beschleunigt. Das Unternehmen aus Walldorf blickt deshalb optimistischer auf die weitere Entwicklung und erwartet für das Gesamtjahr Cloud-Erlöse am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich der Cloud-Auftragsbestand: Sein Wachstum fiel deutlich stärker aus als von Analysten erwartet und übertraf auch die Erwartungen vieler Investoren.

Gelingt es der Aktie dagegen, den Abwärtstrend nachhaltig zu überwinden, könnte das neue Chancen eröffnen. In diesem Fall wären mittelfristig Kurse von 240,00 Euro denkbar. Langfristig könnte sogar wieder das Rekordhoch von Anfang 2025 bei 283,50 Euro in den Fokus rücken.

Für Anleger ergeben sich damit verschiedene Möglichkeiten: Wer auf einen weiteren Kursanstieg setzt, könnte einen erfolgreichen Ausbruch über den Abwärtstrend abwarten. Alternativ könnten auch Rücksetzer auf 198,00 Euro oder 190,98 Euro interessante Einstiegsgelegenheiten bieten – vorausgesetzt, der Kurs stabilisiert sich dort und bildet einen tragfähigen Boden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 190,00 Euro

Kursziele : 198,00 und 223,00 Euro

Renditechance via DN5K2N : 50 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5K2N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,99 - 4,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 174,4809 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 174,4809 Euro akt. Kurs Basiswert: 215,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 223,00 Euro Hebel: 5,29 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1LRD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,75 - 3,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 251,7143 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 251,7143 Euro akt. Kurs Basiswert: 215,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,64 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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