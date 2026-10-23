Goldpreis
Goldpreis stabil bei 4.021,03 USD
Goldpreis stabil bei 4.021,03 USD, Veränderung nur -0,08 %.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,69 %
|1 Monat
|-7,72 %
|3 Monate
|-2,65 %
|1 Jahr
|-1,70 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.974,63USD. Heute notiert Gold bei 4.021,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 20.363,5USD wert – ein Zuwachs von +103,63 %.
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|326,35EUR
|-0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,26EUR
|-0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|224,24EUR
|-0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|275,66EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|80,04EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|451,32EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|342,80EUR
|-0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,50EUR
|0,00 %
|Long
|1
|0,00
|115,40EUR
|-0,09 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,988EUR
|-1,18 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.