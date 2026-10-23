Almonty Industries, RingCentral Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|SK hynix
|💬
|📰
|🥈
|BYD
|💬
|📰
|🥉
|Micron Technology
|💬
|📰
|Evotec
|💬
|📰
|DroneShield
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|118
|💬
|📰
|🥈
|Siemens Energy
|61
|💬
|📰
|🥉
|Silber
|42
|💬
|📰
|BYD
|40
|💬
|📰
|Gold
|40
|💬
|📰
|Tesla
|30
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|RingCentral Registered (A)
|+13,70 %
|💬
|📰
|🥈
|MiniMax Group
|+10,57 %
|📰
|🥉
|Aluminum of China (H)
|+9,65 %
|💬
|📰
|🟥
|Vault Minerals
|-4,63 %
|💬
|📰
|🟥
|Vulcan Energy Resources
|-5,54 %
|💬
|📰
|🟥
|Deckers Outdoor
|-6,24 %
|💬
|📰
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
SK hynix
Wochenperformance: -1,85 %
Wochenperformance: -1,85 %
Platz 1
BYD
Wochenperformance: -3,70 %
Wochenperformance: -3,70 %
Platz 2
Micron Technology
Wochenperformance: -5,40 %
Wochenperformance: -5,40 %
Platz 3
Evotec
Wochenperformance: +12,33 %
Wochenperformance: +12,33 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -4,44 %
Wochenperformance: -4,44 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +72,73 %
Wochenperformance: +72,73 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -12,99 %
Wochenperformance: -12,99 %
Platz 7
Siemens Energy
Wochenperformance: -8,08 %
Wochenperformance: -8,08 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -5,54 %
Wochenperformance: -5,54 %
Platz 9
BYD
Wochenperformance: -3,70 %
Wochenperformance: -3,70 %
Platz 10
Gold
Wochenperformance: -3,69 %
Wochenperformance: -3,69 %
Platz 11
Tesla
Wochenperformance: +0,59 %
Wochenperformance: +0,59 %
Platz 12
RingCentral Registered (A)
Wochenperformance: +13,86 %
Wochenperformance: +13,86 %
Platz 13
MiniMax Group
Wochenperformance: -1,92 %
Wochenperformance: -1,92 %
Platz 14
Aluminum of China (H)
Wochenperformance: -8,80 %
Wochenperformance: -8,80 %
Platz 15
Vault Minerals
Wochenperformance: -13,31 %
Wochenperformance: -13,31 %
Platz 16
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -9,84 %
Wochenperformance: -9,84 %
Platz 17
Deckers Outdoor
Wochenperformance: -7,98 %
Wochenperformance: -7,98 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte