Silberpreis fällt -0,46 % auf 54,28 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,54 % 1 Monat -18,54 % 3 Monate -9,12 % 1 Jahr +11,83 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 54,28. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,26421USD. Heute notiert Silber bei 54,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.332,98USD wert – ein Zuwachs von +133,30 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.