Silberpreis
Silberpreis fällt -0,46 % auf 54,28 USD
Silberpreis verliert -0,46 % und steht bei 54,28 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,54 %
|1 Monat
|-18,54 %
|3 Monate
|-9,12 %
|1 Jahr
|+11,83 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,26421USD. Heute notiert Silber bei 54,28USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.332,98USD wert – ein Zuwachs von +133,30 %.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|326,35EUR
|-0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,36EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|224,24EUR
|-0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|275,66EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|80,04EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|451,32EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|343,08EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,51EUR
|+0,01 %
|Long
|1
|0,00
|115,40EUR
|-0,09 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,988EUR
|-1,18 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.