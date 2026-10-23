Daten-Leak löst Ausverkauf bei Moderna aus

Auslöser war die vorzeitige Veröffentlichung von Ergebnissen einer Phase-3-Studie zum personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran autogene, den Moderna gemeinsam mit dem Pharmakonzern Merck entwickelt.

Die Aktie des US-Biotechnologieunternehmens Moderna ist am Donnerstag um 17,57 Prozent auf 202,63 US-Dollar eingebrochen. Nachbörslich setzte sich der Abverkauf fort und die Aktie verlor weitere 3,67 Prozent auf 195,20 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag entspricht das einem Kursverlust von über 21 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Daten erschienen zunächst auf der medizinischen Nachrichtenplattform OncologyCentral, bevor sie wieder entfernt wurden. Ursprünglich sollten die Ergebnisse erst am Samstag auf dem europäischen Krebskongress ESMO in Madrid vorgestellt werden. Nach dem Leak veröffentlichten die Unternehmen den vollständigen Datensatz bereits am Donnerstag.

Krebsimpfstoff senkt Rückfallrisiko um 42 Prozent

Dabei liefern die Studienergebnisse eigentlich Grund zum Optimismus. In der Phase-3-Studie mit 1.137 Patienten verringerte die Kombination aus Modernas Krebsimpfstoff und Mercks Immuntherapie Keytruda das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 42 Prozent gegenüber einer alleinigen Behandlung mit Keytruda.

Nach zwei Jahren waren 82,2 Prozent der Patienten mit der Kombinationstherapie am Leben und ohne erneuten Hautkrebs. Auch das Risiko, dass sich der Krebs auf entfernte Körperregionen ausbreitet oder der Patient stirbt, sank durch die zusätzliche Impfung um 38 Prozent.

Eine gesonderte Analyse zeigte nach Abschluss des sechsmonatigen Impfprogramms sogar eine Verringerung des Rückfall- oder Sterberisikos um 58 Prozent.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Warum stürzt die Moderna-Aktie trotzdem ab?

Vor der Veröffentlichung der Daten war die Moderna-Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 580 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf einen Durchbruch bei personalisierten Krebsimpfstoffen hatte eine außergewöhnliche Rallye ausgelöst.

Entsprechend hoch lag die Messlatte für die entscheidenden Studiendaten. Insbesondere die Verringerung des Risikos für Fernmetastasen um 38 Prozent blieb hinter den Ergebnissen einer früheren Phase-2-Studie zurück, in der noch eine Reduktion um 65 Prozent festgestellt worden war.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



