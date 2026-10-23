Apex gibt die Börsennotierung an der Nasdaq und die Festlegung des Ausgabepreises für eine Emission im Wert von 1,86 Millionen US$ bekannt

VANCOUVER, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (NASDAQ und CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, bekannt zu geben, dass dem Unternehmen die Zulassung zur Notierung seiner American Depository Shares („ADS“) am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol „APXC“ erteilt wurde, wobei der Handel voraussichtlich am 23. Oktober 2026 im Rahmen eines von einem Underwriter übernommenen öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten (das „Angebot“) beginnen wird.

Das Angebot umfasst 400.000 ADS zu einem Ausgabepreis von 4,65 US-Dollar pro ADS. Jede angebotene ADS entspricht 6 Stammaktien von Apex. Der Bruttoerlös vor Abzug von Emissionsrabatten, Provisionen und Emissionskosten wird voraussichtlich 1,86 Millionen US-Dollar betragen.

Darüber hinaus hat Apex dem Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 60.000 ADS zum öffentlichen Ausgabepreis, abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen, eingeräumt. Der Abschluss der Emission wird voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Maxim Group LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Emissionsverfahren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter auch zur Weiterführung des laufenden Bohrprogramms des Unternehmens im Rahmen des Rift-Seltenerdmetallprojekts.

Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-298319), die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereicht wurde und am 13. August 2026 in Kraft getreten ist. Apex kann Wertpapiere sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas anbieten und verkaufen. Im Rahmen des Angebots werden keine Wertpapiere an kanadische Käufer angeboten oder verkauft. Ein vorläufiger Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt, die das Angebot betreffen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht; sie sind Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts sind erhältlich bei Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16. Stock, New York, NY 10022, z. Hd.: Syndicate Department, oder telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail unter syndicate@maximgrp.com. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospektnachtrag offengelegt, der bei der SEC eingereicht wird und kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov sowie im Unternehmensprofil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca verfügbar sein wird.