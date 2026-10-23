ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Hermes auf 'Hold' - Ziel runter auf 1230 Euro
- Berenberg senkt Hermes-Kursziel auf 1.230 Euro
- Schwaches Quartal: Berenberg stuft Hermes auf Hold
- Hermes verliert historischen Wachstumsvorsprung gegenüber LVMH
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 1850 auf 1230 Euro gesenkt und die Aktien folglich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Luxusgüterkonzern habe im vergangenen Quartal einmal mehr enttäuscht, und die Trends im Oktober ließen für das Schlussquartal eine ähnliche Entwicklung erwarten, schrieb Nick Anderson in seiner Neubewertung vom Donnerstag. Der Verlust des historischen, prozentual zweistelligen Wachstumsaufschlags in wichtigen Regionen gegenüber Konkurrent LVMH sei besorgniserregend, und die Gründe für die Schwäche habe er auch diesmal nicht in den Erklärungen des Managements gefunden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 1.275 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.574,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.920,00EUR was eine Bandbreite von -8,32 %/+50,71 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1230 Euro
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