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    DAX vor schwachem Wochenschluss – KI-Zweifel und Inflationsängste belastenB

    Die Anleger bekommen angesichts der hohen Bewertungen im US-Technologiesektor zunehmend kalte Füße.

    Dabei geht es längst nicht mehr um die grundsätzlichen Wachstumsperspektiven künstlicher Intelligenz, sondern um die Frage, ob sich die milliardenschweren Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren und Halbleiter jemals in entsprechend hohe Gewinne verwandeln lassen.

    Zusätzlichen Gegenwind liefern die anhaltend hohen Energiepreise und die wachsenden Inflationssorgen. Zwar ist der große Preisschock bislang ausgeblieben, doch die schleichenden Preissteigerungen werden für immer mehr Verbraucher spürbar. Die heute veröffentlichten japanischen Verbraucherpreise lagen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent über den Erwartungen und dem Inflationsziel der Bank of Japan. Das verstärkte den Verkaufsdruck an den asiatischen Börsen, insbesondere in Japan, Südkorea und China. Die Kombination aus steigenden Lebenshaltungskosten und nachlassender Risikobereitschaft wird zunehmend zum Problem für die internationalen Aktienmärkte.

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    Auch in Europa fehlen derzeit überzeugende Argumente für neue Aktienkäufe. Die bisher uneinheitliche Berichtssaison zeigt, dass viele Unternehmen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Gleichzeitig schwindet die Bereitschaft der Anleger, hohe Bewertungen allein mit optimistischen Zukunftserwartungen zu rechtfertigen. Die Börsen brauchen inzwischen mehr als nur gute Nachrichten. Sie brauchen handfeste Belege für nachhaltiges Wachstum und eine Entspannung bei den größten Risikofaktoren.

    Ein wichtiger Impuls könnte von den heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA ausgehen. Sie werden zeigen, ob die Unternehmen trotz hoher Kosten und nachlassender Konsumneigung noch ausreichend wirtschaftliche Dynamik entwickeln können. Die Hoffnung bleibt, dass zumindest einzelne Branchen robust genug sind, um die zunehmende Schwäche beim privaten Verbrauch abzufedern.

    Für eine nachhaltige Stimmungsaufhellung dürfte es allerdings deutlich stärkere Impulse brauchen, etwa eine Deeskalation im Nahen Osten mit sinkenden Energiepreisen oder außergewöhnlich überzeugende Unternehmenszahlen. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 550 Punkten ab.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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