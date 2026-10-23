DAX vor schwachem Wochenschluss – KI-Zweifel und Inflationsängste belastenB

Zusätzlichen Gegenwind liefern die anhaltend hohen Energiepreise und die wachsenden Inflationssorgen. Zwar ist der große Preisschock bislang ausgeblieben, doch die schleichenden Preissteigerungen werden für immer mehr Verbraucher spürbar. Die heute veröffentlichten japanischen Verbraucherpreise lagen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent über den Erwartungen und dem Inflationsziel der Bank of Japan. Das verstärkte den Verkaufsdruck an den asiatischen Börsen, insbesondere in Japan, Südkorea und China. Die Kombination aus steigenden Lebenshaltungskosten und nachlassender Risikobereitschaft wird zunehmend zum Problem für die internationalen Aktienmärkte.

Dabei geht es längst nicht mehr um die grundsätzlichen Wachstumsperspektiven künstlicher Intelligenz, sondern um die Frage, ob sich die milliardenschweren Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren und Halbleiter jemals in entsprechend hohe Gewinne verwandeln lassen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch in Europa fehlen derzeit überzeugende Argumente für neue Aktienkäufe. Die bisher uneinheitliche Berichtssaison zeigt, dass viele Unternehmen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Gleichzeitig schwindet die Bereitschaft der Anleger, hohe Bewertungen allein mit optimistischen Zukunftserwartungen zu rechtfertigen. Die Börsen brauchen inzwischen mehr als nur gute Nachrichten. Sie brauchen handfeste Belege für nachhaltiges Wachstum und eine Entspannung bei den größten Risikofaktoren.

Ein wichtiger Impuls könnte von den heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA ausgehen. Sie werden zeigen, ob die Unternehmen trotz hoher Kosten und nachlassender Konsumneigung noch ausreichend wirtschaftliche Dynamik entwickeln können. Die Hoffnung bleibt, dass zumindest einzelne Branchen robust genug sind, um die zunehmende Schwäche beim privaten Verbrauch abzufedern.

Für eine nachhaltige Stimmungsaufhellung dürfte es allerdings deutlich stärkere Impulse brauchen, etwa eine Deeskalation im Nahen Osten mit sinkenden Energiepreisen oder außergewöhnlich überzeugende Unternehmenszahlen. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 550 Punkten ab.

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