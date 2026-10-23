BARCLAYS stuft Meta auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta von 780 auf 880 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI-Agent Muse sei großartig gestartet und sei ein "Gamechanger" für Meta, schrieb Ross Sandler am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Meta sei einer der wenigen Riesen, der von KI profitiere, diese aber nicht direkt monetarisieren müsse./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 576,9EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ross Sandler

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 880

Kursziel alt: 780

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

