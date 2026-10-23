BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 37 auf 45 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien dürften ihren Boden fast erreicht haben, schrieb Adrienne Yih am Donnerstag nach Meetings mit dem Management. Sie dürften allerdings erst in einen neuen Trend übergehen, wenn völlig klar sei, dass der Marken-Reset beendet und die Rückkehr auf den Wachstumsweg gelungen sei. Die Konzernziele für 2027 hält Yih für erreichbar, die Umsatzhürde für 2028 müsse allerdings noch nach unten geschraubt werden. Entsprechend wichtig werde der Investorentag Mitte November. Yih hob ihren Bewertungsmultiplikator bei unveränderten Ergebnisschätzungen an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Adrienne Yih

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 37

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

