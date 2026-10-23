SK Hynix streicht Solidigm-Börsengang – Anleger atmen auf

Als Grund nennt das Unternehmen die jüngsten Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie die schwache Kursentwicklung im Halbleitersektor. Die zunehmende Volatilität habe Zweifel aufgeworfen, ob ein Börsengang unter den aktuellen Bedingungen tatsächlich im Interesse der bestehenden Aktionäre wäre.

SK Hynix hat am Freitag bekannt gegeben, die Prüfung eines möglichen Börsengangs seiner US-Tochter Solidigm vollständig einzustellen. Auch Gespräche über eine private Kapitalaufnahme vor einem möglichen IPO werden nicht weiterverfolgt. Medienberichten zufolge stand ein Börsendebüt mit einem Emissionsvolumen von rund zehn Milliarden US-Dollar im Raum.

Die SK-Hynix-Aktie verlor zeitweise 3 Prozent, drehte anschließend jedoch ins Plus und schloss 3,56 Prozent im Plus.

Aktionäre und Aufsichtsbehörden äußerten Bedenken

Der Rückzug dürfte insbesondere bestehende Aktionäre erleichtern. Diese hatten befürchtet, dass eine separate Börsennotierung von Solidigm den Wert ihrer Beteiligungen beeinträchtigen könnte.

Auch die südkoreanische Finanzaufsicht hatte Bedenken angemeldet. Die Behörde prüfte, ob eine US-Notierung gegen nationale Vorschriften zur Doppelnotierung verstoßen könnte. Diese sollen insbesondere Minderheitsaktionäre vor einer Benachteiligung schützen.

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Milliardeninvestitionen bleiben notwendig

Trotz des Rückzugs hält SK Hynix an seinen Expansionsplänen fest. Solidigm gehört zu den weltweit bedeutenden Herstellern von NAND-Flash-Speicher, der insbesondere in Rechenzentren und KI-Infrastrukturen zum Einsatz kommt.

Die bestehenden Produktionskapazitäten reichen nach Unternehmensangaben langfristig nicht aus, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Deshalb plant Solidigm zusätzliche Fertigungskapazitäten in den USA.

Ein Börsengang hätte frisches Kapital eingebracht und gleichzeitig finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe und weitere Investitionen geschaffen.

Nun muss SK Hynix alternative Finanzierungswege finden. Dazu zählen direkte Investitionen des Mutterkonzerns sowie andere Formen der externen Kapitalbeschaffung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 856EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.





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