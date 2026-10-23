Dell Technologies Registered (C): Kursgewinn im positiven Branchenumfeld

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Dell Technologies Registered (C) einen Gewinn von +6,26 % verbuchen.

Im IT-Sektor steigen neben Dell auch Hewlett Packard Enterprise, HP und Cisco Systems. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kursanstieg bei Dell gibt es zunächst nicht. Trotz des heutigen Zuwachses liegt die Aktie auf Wochensicht im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -5,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +281,32 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. IBM notiert im Minus, mit -0,76 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,58 %. HP legt um +0,17 % zu

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,55 Mrd. € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,31 % 1 Monat -15,47 % 3 Monate +6,26 % 1 Jahr +218,91 %

Stand: 23.10.2026, 08:28 Uhr

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,43 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.