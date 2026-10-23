Tomra Systems verbucht ein Tagesplus von 5,03 %

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tomra Systems in den letzten drei Monaten Verluste von -0,43 % verkraften.

Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei Tomra Systems ist nicht erkennbar. Der Kurs des Spezialisten für Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien steigt auf 9,30 Euro. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch 19,26 % im Minus.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um +8,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Tomra Systems bisher ein Minus von -19,26 %.

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,45 % 1 Monat +8,76 % 3 Monate -0,43 % 1 Jahr -17,09 %

Stand: 23.10.2026, 08:29 Uhr

Die Aktie von Tomra Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,54 %, über 10 Jahre bei 5,94 %.

Tomra Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.