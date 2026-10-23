Deutsche Börse-News
"Man merkt Volatilität der Tech-Aktien" (Fonds)
- Immobilienfonds stehen weiter unter Verkaufsdruck
- Tech-Fonds leiden unter Nervosität bei Bewertungen
- Asienfonds mit Abgaben, Geldmarktfonds sehr aktiv
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Verkaufsdruck bei Immobilienfonds hält an, auch Technologie-Fonds sind nicht mehr nur gesucht. Ebenfalls umsatzstark: Portfolios mit asiatischen Aktien und Geldmarktfonds.
23. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Auch im Fondshandel ist die Frage nach der Bewertung von Tech-Aktien großes Thema - die Themenfonds gehören zu den Umsatzspitzenreitern. Weit oben stehen aber auch offene Immobilienfonds. "Die höchsten Umsätze verzeichnen bei uns Immobilienfonds", berichtet etwa Ivo Orlemann von der ICF Bank. Besonders umsatzstark: hausInvest (DE0009807016), grundbesitz europa (DE0009807008) und Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566).
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Der Verkaufsdruck bei Immobilienfonds hält an, einige haben in den vergangenen Monaten deutlich verloren. So haben sich die Kurse der DWS-Fonds grundbesitz europa (DE0009807008), grundbesitz global (DE0009807057) und grundbesitz Fokus Deutschland (DE0009807081) seit Juli halbiert. Auch hausInvest und Deka-ImmobilienEuropa verzeichnen Kursverluste, diese fallen aber deutlich kleiner aus. "Beim hausInvest sehen wir immer wieder Käufer", erklärt Orlemann.
Tech-Aktien vorne
Auch die Nervosität rund um die KI-Bewertungen macht sich bemerkbar. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 hat seit seinem Allzeithoch vor gut zwei Wochen mittlerweile knapp 7 Prozent verloren. "Wir sehen immer wieder Kaufinteresse, zuletzt aber auch Verkäufe", meldet Orlemann mit Blick auf den Fidelity Global Technology (LU0099574567). "Man merkt die Volatilität." Mehr Verkäufe als Käufe gibt es beim Henderson Horizon Global Technology (LU0070992663).
Gewinnmitnahmen bei Asiens Aktien
Für breit streuende Aktienfonds beobachtet Matthias Präger von der Baader Bank meist Abgaben. "Es ist aber nicht viel los", ergänzt er. Auf den Verkaufslisten stehen der Fondak mit deutschen Aktien (DE0008471012), die europäischen Aktienfonds CT European Smaller Companies (LU1864952335) und Fidelity European Growth (LU0048578792) sowie die international investierenden DWS Vermögensbildungsfonds (DE0008476524) und Dirk Müller Premium Aktien (DE000A111ZF1). Zugegriffen werde hingegen bei Deutsche Invest German Equities (LU0740822977) und DWS Akkumula (DE0008474024). Die ICF-Kundschaft setzt auf den UniFavorit Aktien mit Aktien aus der ganzen Welt (DE0008007519).
Mehr Geschäft als üblich gibt es bei der Baader Bank im Bereich der Asienfonds. "Allerdings sind es meist Abgaben", bemerkt Präger. Beispiele: der Fidelity South East Asia (LU0048597586) und der DWS Top Asien (DE0009769760). Beide haben zuletzt verloren, seit Jahresanfang steht aber immer noch ein deutliches Plus.
Umsatzstarke Geldmarktfonds
Umsätze in beide Richtungen meldet Orlemann zudem für den aktienlastigen Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657). Der Mischfonds setzt aktuell zu 75 Prozent auf Aktien, 10 Prozent auf Anleihen und 9 Prozent auf Edelmetalle.
Sehr viel los ist im Handel mit Geldmarktfonds, wie Präger berichtet. "Hier sehen wir Käufe und Verkäufe gleichermaßen." Gekauft werden der DWS Eurorenta (LU0003549028) und der UBS Money Market (LU0006344922), verkauft der CB Geldmarkt Deutschland (LU0052221412) und Deutsche Floating Rate Notes (LU0034353002).
Von Anna-Maria Borse, 23. Oktober 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD
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...gute Idee, aber ich hab da so meine Bedenken, wenn auch klitzekleine - will ja nur gesunde Skepsis miteinbringen (ihr brauchts net zu antworten, ich schau hier selten vorbei):
Die jüngsten Wirtschaftsdaten verdeutlichen diese Dynamik: Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen. Anstatt dass der Bitcoin-Kurs als „sicherer Hafen“ explodiert ist, geriet er unmittelbar unter Druck und sackte unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab. Bei 80 habens das dann mit Derivate stabilisiert.
Das theoretische Versprechen vs. die Marktrealität
Die Befürworter von Bitcoin argumentieren oft mit der mathematisch begrenzten Maximalmenge von 21 Millionen Coins, was ihn theoretisch immun gegen das endlose Drucken von Fiat-Geld macht. Irgendwie schon logisch, oder? Eine Umfrage der BaFin zeigt, dass mehr als die Hälfte der Krypto-Anleger glaubt, Bitcoin schütze vor Inflation. Die Realität am Markt sieht jedoch viel viel komplexer aus:
- Zins-Sensitivität: Wenn die Inflation steigt, reagiert die US-Notenbank (Fed) meist mit einer straffen Geldpolitik (hohe Zinsen, wartet mal auf Weihnachten, guck ma mal). Höhere Zinsen stützen den US-Dollar und treiben die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Das macht spekulativ gelistete Risikoanlagen wie Bitcoin kurzfristig viel weniger attraktiv.
- Enorme Volatilität: Bitcoin verhält sich in Krisenphasen häufig wie eine Tech-Aktie mit Hebel und nicht wie digitales Gold. Kursrückgänge von über 50 Prozent innerhalb weniger Monate sind historisch keine Seltenheit. Es gibt derzeit zwar die Idee, das wir den Krypro-Winter verlassen haben und alle Welt wettet nun auf die wundersame Geldvermehrung: Bitcoin muss also unbedingt auf 97.000 Dollar raufgehen, was sonst. Klar doch, war schon immer so, also nun doch auch. Auch nachzuvollziehen....oder?
- Konkurrenz durch KI-Investments: Institutionelles Kapital fließt derzeit massiv in den KI-Infrastruktur-Boom. Bitcoin muss sich heute nicht mehr nur gegen Anleihen behaupten, sondern konkurriert direkt mit Technologie-Aktien um liquides Kapital. Wieviel nochmal wollen Anthropic und Open Ai einnehmen von den Tech-Investoren und Spekulanten, gemeinsam rund ca. 3 Billionen US-Dollar, ein Geldstaubsauger........
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Sollte Bitcoin den obigen Korridor verlassen , erwarte ich eine größere Bewegung…entweder sehen wir die 60K wieder oder der Bitcoin klopft bald bei den 100K wieder an.
Nachdem der Bitcoin ohnehin wieder auf 100K plus X steigen wird, ist ein Einstieg mit einem kleinen Betrag am unteren Ende der Spanne 80-87K mMn daher nicht unklug.
Daher hab ich mal wieder etwas nachgekauft bei 81,5K…
Mal sehen wohin die Reise gehen wird…
Schönes Wochenende allerseits 👋