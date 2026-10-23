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    Deutsche Börse-News

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    "Man merkt Volatilität der Tech-Aktien" (Fonds)

    Für Sie zusammengefasst
    • Immobilienfonds stehen weiter unter Verkaufsdruck
    • Tech-Fonds leiden unter Nervosität bei Bewertungen
    • Asienfonds mit Abgaben, Geldmarktfonds sehr aktiv
    Deutsche Börse-News - Man merkt Volatilität der Tech-Aktien (Fonds)
    Foto: 417264605

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Verkaufsdruck bei Immobilienfonds hält an, auch Technologie-Fonds sind nicht mehr nur gesucht. Ebenfalls umsatzstark: Portfolios mit asiatischen Aktien und Geldmarktfonds.

    23. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Auch im Fondshandel ist die Frage nach der Bewertung von Tech-Aktien großes Thema - die Themenfonds gehören zu den Umsatzspitzenreitern. Weit oben stehen aber auch offene Immobilienfonds. "Die höchsten Umsätze verzeichnen bei uns Immobilienfonds", berichtet etwa Ivo Orlemann von der ICF Bank. Besonders umsatzstark: hausInvest (DE0009807016), grundbesitz europa (DE0009807008) und Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566).

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    Der Verkaufsdruck bei Immobilienfonds hält an, einige haben in den vergangenen Monaten deutlich verloren. So haben sich die Kurse der DWS-Fonds grundbesitz europa (DE0009807008), grundbesitz global (DE0009807057) und grundbesitz Fokus Deutschland (DE0009807081) seit Juli halbiert. Auch hausInvest und Deka-ImmobilienEuropa verzeichnen Kursverluste, diese fallen aber deutlich kleiner aus. "Beim hausInvest sehen wir immer wieder Käufer", erklärt Orlemann.

    Tech-Aktien vorne

    Auch die Nervosität rund um die KI-Bewertungen macht sich bemerkbar. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 hat seit seinem Allzeithoch vor gut zwei Wochen mittlerweile knapp 7 Prozent verloren. "Wir sehen immer wieder Kaufinteresse, zuletzt aber auch Verkäufe", meldet Orlemann mit Blick auf den Fidelity Global Technology (LU0099574567). "Man merkt die Volatilität." Mehr Verkäufe als Käufe gibt es beim Henderson Horizon Global Technology (LU0070992663).

    Gewinnmitnahmen bei Asiens Aktien

    Für breit streuende Aktienfonds beobachtet Matthias Präger von der Baader Bank meist Abgaben. "Es ist aber nicht viel los", ergänzt er. Auf den Verkaufslisten stehen der Fondak mit deutschen Aktien (DE0008471012), die europäischen Aktienfonds CT European Smaller Companies (LU1864952335) und Fidelity European Growth (LU0048578792) sowie die international investierenden DWS Vermögensbildungsfonds (DE0008476524) und Dirk Müller Premium Aktien (DE000A111ZF1). Zugegriffen werde hingegen bei Deutsche Invest German Equities (LU0740822977) und DWS Akkumula (DE0008474024). Die ICF-Kundschaft setzt auf den UniFavorit Aktien mit Aktien aus der ganzen Welt (DE0008007519).

    Mehr Geschäft als üblich gibt es bei der Baader Bank im Bereich der Asienfonds. "Allerdings sind es meist Abgaben", bemerkt Präger. Beispiele: der Fidelity South East Asia (LU0048597586) und der DWS Top Asien (DE0009769760). Beide haben zuletzt verloren, seit Jahresanfang steht aber immer noch ein deutliches Plus.

    Umsatzstarke Geldmarktfonds

    Umsätze in beide Richtungen meldet Orlemann zudem für den aktienlastigen Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657). Der Mischfonds setzt aktuell zu 75 Prozent auf Aktien, 10 Prozent auf Anleihen und 9 Prozent auf Edelmetalle.

    Sehr viel los ist im Handel mit Geldmarktfonds, wie Präger berichtet. "Hier sehen wir Käufe und Verkäufe gleichermaßen." Gekauft werden der DWS Eurorenta (LU0003549028) und der UBS Money Market (LU0006344922), verkauft der CB Geldmarkt Deutschland (LU0052221412) und Deutsche Floating Rate Notes (LU0034353002).

    Von Anna-Maria Borse, 23. Oktober 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





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