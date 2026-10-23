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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom verliert 1,80 % bei mehrheitlich schwächeren Telekomwerten

    Die Aktie der Deutschen Telekom gibt um 1,80 % auf 25,65 Euro nach und baut damit ihr Monatsminus aus.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom verliert 1,80 % bei mehrheitlich schwächeren Telekomwerten
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Mehrere Telekomwerte stehen unter Druck: Neben der Deutschen Telekom verlieren auch Verizon, AT&T und Vodafone, während Orange unverändert notiert und Telefónica leicht zulegt. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang der Telekom-Aktie gibt es nicht. Auf Monatssicht beträgt ihr Verlust 5,01 %.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Deutsche Telekom Aktie am 23.10.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Telekom abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,26 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -7,34 %.

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    Die Aktie von Deutsche Telekom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,72 %, über 10 Jahre bei 6,22 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. ORANGE notiert heute unverändert, mit 0,00 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,63 %. Telefonica legt um +0,29 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,87 %.

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,37 Mrd. € wert.

    Vonovia, Desert Gold, Deutsche Telekom – Aktien mit knappen Assets und wichtigen Katalysatoren im Check


    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Knappe Güter wecken Begehrlichkeiten. In Berlin sieht das Sondierungspapier von SPD, Grünen und Linken vor, Wohnungsbestände ab 10.000 Einheiten zu vergesellschaften, bei einer …

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,31 %
    1 Monat -5,01 %
    3 Monate -5,26 %
    1 Jahr -14,08 %
    Stand: 23.10.2026, 08:30 Uhr

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Telekom

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    +27,78 %
    +56,14 %
    +83,01 %
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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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