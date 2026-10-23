Deutsche Telekom verliert 1,80 % bei mehrheitlich schwächeren Telekomwerten

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Telekom abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,26 % verkraften.

Mehrere Telekomwerte stehen unter Druck: Neben der Deutschen Telekom verlieren auch Verizon, AT&T und Vodafone, während Orange unverändert notiert und Telefónica leicht zulegt. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang der Telekom-Aktie gibt es nicht. Auf Monatssicht beträgt ihr Verlust 5,01 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -7,34 %.

Die Aktie von Deutsche Telekom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,72 %, über 10 Jahre bei 6,22 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. ORANGE notiert heute unverändert, mit 0,00 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,63 %. Telefonica legt um +0,29 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,87 %.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,37 Mrd. € wert.

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Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat -5,01 % 3 Monate -5,26 % 1 Jahr -14,08 %

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Stand: 23.10.2026, 08:30 Uhr

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.