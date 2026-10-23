SK hynix schießt ohne erkennbaren Auslöser nach oben

Der heutige Anstieg bei SK hynix konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,91 % nicht vollständig ausgleichen.

Auf Monatssicht liegt SK hynix trotz des heutigen Kurssprungs noch 28,37 % im Minus. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht, Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Eine einheitliche Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Micron Technology legt zu, während Western Digital nachgibt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -1,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +67,84 % gewonnen.

Informationen zur SK hynix Aktie

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 608,68 Mrd. € wert.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,15 % 1 Monat -28,37 % 3 Monate -24,91 % 1 Jahr +67,84 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 23.10.2026, 08:31 Uhr

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,83 %. Western Digital notiert im Minus, mit -2,01 %.

SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SK hynix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SK hynix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.