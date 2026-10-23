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    BYD gewinnt trotz Margendruck und regulatorischer Hürden

    Die BYD-Aktie legt um 4,14 % zu, liegt auf Monatssicht aber noch 10,08 % im Minus.

    Besonders beachtet! - BYD gewinnt trotz Margendruck und regulatorischer Hürden
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Regulatorische Hürden und sinkende Exportmargen prägen das Geschäftsumfeld von BYD. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber zeigen ein gemischtes Bild: Während NIO, Tesla und Toyota zulegen, gibt Volkswagen nach.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die BYD Aktie am 23.10.2026

    Obwohl sich die BYD Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,43 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -3,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,08 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Minus von -24,66 %.

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    Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,53 %, über 10 Jahre bei 14,16 %.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,48 %
    1 Monat -10,08 %
    3 Monate -17,43 %
    1 Jahr -29,19 %
    Stand: 23.10.2026, 08:32 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs Kursverlust von rund 27 % seit Jahresbeginn und mögliche Rückgänge auf 5–6 Euro. Diskutiert werden schwache Automargen, Vorzüge der vertikalen Integration und mögliche Abspaltungen. Als Belastungen gelten Chinas schwache Nachfrage, Zölle und Förderkürzungen; Exportwachstum und Marktführerschaft werden als Chancen gesehen. Der Bericht am 29. Oktober wird als möglicher Kursimpuls betrachtet.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,01 Mrd. € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BYD?

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,61 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,82 %. Xylem verliert -0,40 % NIO notiert im Plus, mit +1,69 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,36 %.

    Lohnt sich ein Investment in die BYD Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BYD Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BYD Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BYD

    +3,55 %
    -3,49 %
    -10,09 %
    -17,44 %
    -29,19 %
    -16,65 %
    -26,74 %
    +294,76 %
    +3.233,74 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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