Nach Siemens Energy und GE Vernova bricht jetzt auch diese Energie-Aktie ein!

In der KI-Branche geht die Angst um. Kauften Anlegerinnen und Anleger Anteile der Branche und ihrer Profiteure auf immer neue Allzeithochs zwingen die stark steigenden Anleiherenditen sowie wachsende Kredit- und Ausfallrisiken Investoren zu einer Neubewertung der Wachstumsaussichten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Bloom Energy gerät unter die Räder

Insbesondere in den USA setzen angesichts einer maroden Netzinfrastruktur viele Betreiber von Rechenzentren auf dezentrale Versorgungslösungen, wie Gasturbinen und Brennstoffzellen.

Das hat neben GE Vernova und Siemens Energy auch Bloom Energy zum Aufstieg und einer starken Aktienkursperformance verholfen. Doch auch hier werden Chancen und Risiken neu bewertet – trotz starker Geschäftszahlen kamen die Anteile am Donnerstagabend unter die Räder.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 138,9 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die ohnehin hohen Erwartungen um 170 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das Unternehmen profitiert davon, dass seine Brennstoffzellen sowohl mit Erd- und Biogas als auch mit Wasserstoff betrieben werden können, was sie für netzunabhängige und redundante Energieversorgungslösungen besonders attraktiv macht. Umfassende Partnerschaften bestehen unter anderem mit Hyperscaler Oracle.

Profitabilität deutlich gesteigert

Auch auf der Ertragsseite konnte der Konzern überzeugen. Statt der von Analystinnen und Analysten erwarteten 0,67 US-Dollar pro Aktie legte Bloom Energy einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 0,94 US-Dollar vor. Noch vor einem Jahr waren gerade mal 0,15 US-Dollar gelungen, während das Unternehmen erst seit zwei Jahren überhaupt (dauerhaft) profitabel wirtschaftet.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn von 250,3 Millionen US-Dollar (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP). Vor einem Jahr waren es noch -23,1 Millionen US-Dollar. Das zeigt, wie stark Bloom Energy seine Auslieferungen auch zunehmend profitabel skalieren konnte. Die operative Marge kletterte von 8,9 Prozent vor 12 Monaten auf jetzt 23,1 Prozent.

Jahresausblick angehoben

In Q4 werden unverändert starke Geschäfte erwartet. Das hat das Management um CEO KR Sridhar zu einer Anhebung der Gesamtjahresprognose veranlasst. Erwartet wird nun ein Umsatzergebnis von 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar – gegenüber einer Markterwartung von 4,12 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 3,10 bis 3,40 US-Dollar belaufen. Damit liegt die Mittelpunktschätzung von 3,25 US-Dollar ebenfalls deutlich über dem Konsens von 2,71 US-Dollar.

Finanzchef Simon Edwards verwies für die Entscheidung, die Prognose nach oben anzupassen, auf eine bislang erfolgreiche Umsetzung und eine hohe Kundennachfrage. CEO Sridhar betonte vor allem einen Paradigmenwechsel in der Energieversorgung weg von zentralen Großkraftwerken hin zur Erzeugung "on site", also direkt beim Verbraucher, was die Geschäfte von Bloom Energy begünstige.

Aktie bricht weg, 200-Tage-Linie aufgegeben

In der US-Nachbörse ließen Anlegerinnen und Anleger die Aktie samt der starken Zahlen durchfallen. Nachdem Bloom Energy bereits im regulären Handel 8,7 Prozent verloren hatte und damit Opfer auch des Abverkaufs von GE Vernova, Siemens Energy und Co. wurde, ging es im erweiterten Handel weitere 6,9 Prozent bergab. Mit einem Kurs von knapp 203 US-Dollar stehen gegenüber dem Rekordhoch bei rund 351 US-Dollar Verluste von 42 Prozent zu Buche.

Doch dabei könnte es nicht bleiben, denn mit den vor dem Wochenende zu erwartenden Verlusten bestätigt Bloom Energy das Unterschreiten der 200-Tage-Linie. Damit gibt die Aktie eine weitere wichtige Unterstützung auf, während sich die Konsolidierung nach dem Juli-Hoch verschärft. Auch der Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) mit zuletzt 38,5 Punkten signalisiert, dass die Aktie noch nicht überverkauft ist und weiteren Platz nach unten hat.

Fazit: Bewertung noch immer deutlich zu hoch

Der größte Knackpunkt für eine etwaige Erholung der Anteile dürfte aber die auch nach den guten Zahlen viel zu hohe Unternehmensbewertung bleiben. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnprognose ist Bloom Energy für 2026 mit einem KGVe von 62,5 bewertet.

Das wird zwar bis zu einem gewissen Grad durch das günstige Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis gerechtfertigt, liegt aber meilenweit über dem Branchendurchschnitt von 19,3. Auch bei anderen Kennziffern liegt Bloom Energy um mehrere 100 Prozent über den Mitbewerbern. Das sorgt für die Notwendigkeit einer Bewertungskorrektur.

Darüber hinaus hat Bloom Energy ein weiteres Problem und das ist die Abhängigkeit von einigen wenigen Großkunden, darunter Oracle, denen immer weniger zugetraut wird, ihre Pläne in der bislang veranschlagten Größenordnung tatsächlich umsetzen und finanzieren zu können. Das trübt auch die Wachstumsaussichten von Bloom Energy ein und übt Druck auf die Bewertung aus.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



