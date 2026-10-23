Triebwerksbauer Safran legt auch im Sommer kräftig zu

PARIS (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer Safran hat auch im Sommer stärker zugelegt als gedacht. Im dritten Quartal wuchs der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 9 Milliarden Euro, wie das französische Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Dazu trug auch der verstärkte Absatz der Leap-Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus bei. Von Juli bis Ende September lieferte Safran 535 Turbinen des Typs aus - rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Im Triebwerksgeschäft legte der Erlös in der Folge um 14 Prozent zu. Im Teile- und Rüstungsgeschäft ging der Umsatz noch stärker nach oben, doch in der Kabinenausstattung musste Safran einen Rückgang hinnehmen.