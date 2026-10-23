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    Triebwerksbauer Safran legt auch im Sommer kräftig zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Safrans Umsatz stieg im dritten Quartal um 15 Prozent
    • Mehr Leap-Triebwerke steigerten Safrans Erlös
    • Operatives Gewinnziel: 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro
    Triebwerksbauer Safran legt auch im Sommer kräftig zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer Safran hat auch im Sommer stärker zugelegt als gedacht. Im dritten Quartal wuchs der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 9 Milliarden Euro, wie das französische Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Dazu trug auch der verstärkte Absatz der Leap-Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus bei. Von Juli bis Ende September lieferte Safran 535 Turbinen des Typs aus - rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

    Im Triebwerksgeschäft legte der Erlös in der Folge um 14 Prozent zu. Im Teile- und Rüstungsgeschäft ging der Umsatz noch stärker nach oben, doch in der Kabinenausstattung musste Safran einen Rückgang hinnehmen.

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    Zum Gewinn des dritten Quartals machte Safran wie üblich keine Angaben. Für das laufende Jahr rechnet Safran-Chef Olivier Andriès weiterhin mit einem Umsatzanstieg um einen mittleren Zehnerprozentsatz. Der bereinigte operative Gewinn soll 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen.

    Safran baut zusammen mit seinem US-Partner GE Aerospace die Triebwerke für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max sowie etwa jeden zweiten Jet aus Airbus' Modellfamilie A320neo./stw/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 166,9 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +4,26 %/+30,33 % bedeutet.





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