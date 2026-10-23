SpaceX steigt um 2,63 % – Pläne für eigenes US-Mobilfunknetz

Wer bereits seit drei Monaten in SpaceX investiert ist, kann sich über eine Rendite von +29,23 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

SpaceX plant den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes in den USA. Dazu laufen Gespräche über mindestens 80.000 Standorte. Trotz des Tagesgewinns liegt die Aktie auf Wochensicht noch um 2,84 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -2,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,05 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,06 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,38 %. Northrop Grumman verliert -0,20 %

Elon Musk will mit SpaceX ein neues US-Mobilfunknetz aufbauen. Gespräche über mindestens 80.000 Standorte bringen Bewegung in die Branche. Während etablierte Anbieter verlieren, profitiert ein möglicher Partner deutlich.

Die Zeiten ändern sich schnell – vor allem an der Börse! Vergessen Sie die klassischen Fluchtburgen wie Gold oder Staatsanleihen, wenn die globalen Finanzmärkte wanken! Denn jetzt schlägt die Stunde derer, die das Fundament der modernen Geopolitik …

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Mrd. US-Dollar sowie das Ende der Haltefrist für 1,2 Mrd. Aktien. Starke Geschäftszahlen und Wachstum werden gegen die ambitionierte Bewertung abgewogen. Einige halten die erwarteten KGVs 2027/28 für angemessen, andere sehen den fairen Wert bei 95 Euro. Diskutiert werden zudem Rücksetzer auf 100 Euro und Kursziele von 150 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,84 % 1 Monat -2,47 % 3 Monate +29,23 % 1 Jahr +0,05 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 23.10.2026, 08:40 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Bil. € wert.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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