🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSaab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Saab Registered (B)

    Kampfjets für Kiew

    1373 Aufrufe 1373 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saab statt Rheinmetall: Ist der Schwede der klügere Rüstungsdeal?

    Saab sammelt dreimal so viele Aufträge ein wie vor einem Jahr, der Bestand erreicht einen Rekord. Doch die Aktie ist höher bewertet als Rheinmetall und BAE Systems. Kaufchance oder Bewertungsfalle?

    Für Sie zusammengefasst
    Kampfjets für Kiew - Saab statt Rheinmetall: Ist der Schwede der klügere Rüstungsdeal?
    Foto: Gregor Fischer/dpa

    Saab erntet die Früchte der Aufrüstung. Der schwedische Rüstungskonzern hat im dritten Quartal mehr als dreimal so viele Aufträge eingesammelt wie vor einem Jahr. Die Bestellungen kletterten auf 65,8 Milliarden Kronen, umgerechnet 6,6 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet nur mit 56,4 Milliarden Kronen gerechnet.

    Den größten Brocken liefert ein Vertrag über Gripen-Kampfjets für die Ukraine. Der Auftragsbestand wuchs damit auf den Rekordwert von 364 Milliarden Kronen (14,9 Milliarden Euro).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall!
    Long
    964,45€
    Basispreis
    6,92
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.086,64€
    Basispreis
    6,84
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    Auch beim Ergebnis lieferte Saab. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 20,6 Milliarden Kronen und lag damit über den Erwartungen von 20 Milliarden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sprang um 42 Prozent auf 1,95 Milliarden Kronen. Analysten hatten 1,9 Milliarden erwartet. Der operative Mittelzufluss schnellte von 142 Millionen auf 6,8 Milliarden Kronen (910 Millionen Euro).

    Aufträge: Kampfjets, Aufklärer und Fregatten

    Für 16 Kampfjets vom Typ Gripen E zahlt die Ukraine 24,6 Milliarden Kronen (1,01 Milliarden Euro). Der Vertrag wurde im Juni unterzeichnet. Die Auslieferung ist für 2029 und 2030 geplant. Dazu kommen ein Auftrag über 10,1 Milliarden Kronen (1,35 Milliarden Euro) für das Überwachungsflugzeug GlobalEye von einem Kunden aus dem Nahen Osten und 8,7 Milliarden Kronen 1,16 Milliarden Euro) für Systeme der neuen deutschen Fregatten. "Die wachsende Kundennachfrage spiegelt sich in bedeutenden Auftragsvergaben wider", erklärte Konzernchef Micael Johansson.

    Saab-Aktie: Teurer als die Konkurrenz

    An der Börse ist die Begeisterung zuletzt abgekühlt. Wie viele Branchenwerte gab die Aktie in den vergangenen Monaten nach, weil Anleger fürchten, dass die Bewertungen den Geschäften davongelaufen sind.

    Saab Registered (B)

    +1,38 %
    +2,13 %
    +6,51 %
    +9,77 %
    +26,34 %
    +388,42 %
    +854,19 %
    +1.693,49 %
    ISIN:SE0021921269WKN:A403UW
    Saab Registered (B) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Seit Jahresbeginn steht laut MarketScreener noch ein Plus von etwa 20 Prozent. Mit umgerechnet rund 35 Milliarden US-Dollar Börsenwert ist Saab kleiner als die Rivalen. Rheinmetall bringt rund die Hälfte mehr auf die Waage. BAE Systems ist etwa doppelt so viel wert.

    Günstig ist Saab trotzdem nicht. Für das laufende Jahr liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 43. Bei Rheinmetall und BAE Systems sind es auf Basis der erwarteten Gewinne nur rund 22. Die 14 Analysten bei MarketScreener sehen die Aktie im Schnitt positiv. Ihr mittleres Kursziel liegt aber auf Höhe des aktuellen Kurses. Bullisher ist die Bank of America mit einem Ziel von 720 Kronen (29,65 Euro).

    Fazit

    Saab liefert, was Anleger sehen wollen: volle Auftragsbücher, mehr Gewinn und einen kräftigen Mittelzufluss. Der Rekordbestand sichert die Auslastung für Jahre. Die hohe Bewertung lässt allerdings wenig Raum für Enttäuschungen. Wer einsteigen will, setzt auf weiter steigende Verteidigungsbudgets in Europa.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampfjets für Kiew Saab statt Rheinmetall: Ist der Schwede der klügere Rüstungsdeal? Saab sammelt dreimal so viele Aufträge ein wie vor einem Jahr, der Bestand erreicht einen Rekord. Doch die Aktie ist höher bewertet als Rheinmetall und BAE Systems. Kaufchance oder Bewertungsfalle?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     