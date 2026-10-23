Saab statt Rheinmetall: Ist der Schwede der klügere Rüstungsdeal?

Den größten Brocken liefert ein Vertrag über Gripen-Kampfjets für die Ukraine. Der Auftragsbestand wuchs damit auf den Rekordwert von 364 Milliarden Kronen (14,9 Milliarden Euro).

Saab erntet die Früchte der Aufrüstung. Der schwedische Rüstungskonzern hat im dritten Quartal mehr als dreimal so viele Aufträge eingesammelt wie vor einem Jahr. Die Bestellungen kletterten auf 65,8 Milliarden Kronen, umgerechnet 6,6 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet nur mit 56,4 Milliarden Kronen gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auch beim Ergebnis lieferte Saab. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 20,6 Milliarden Kronen und lag damit über den Erwartungen von 20 Milliarden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sprang um 42 Prozent auf 1,95 Milliarden Kronen. Analysten hatten 1,9 Milliarden erwartet. Der operative Mittelzufluss schnellte von 142 Millionen auf 6,8 Milliarden Kronen (910 Millionen Euro).

Aufträge: Kampfjets, Aufklärer und Fregatten

Für 16 Kampfjets vom Typ Gripen E zahlt die Ukraine 24,6 Milliarden Kronen (1,01 Milliarden Euro). Der Vertrag wurde im Juni unterzeichnet. Die Auslieferung ist für 2029 und 2030 geplant. Dazu kommen ein Auftrag über 10,1 Milliarden Kronen (1,35 Milliarden Euro) für das Überwachungsflugzeug GlobalEye von einem Kunden aus dem Nahen Osten und 8,7 Milliarden Kronen 1,16 Milliarden Euro) für Systeme der neuen deutschen Fregatten. "Die wachsende Kundennachfrage spiegelt sich in bedeutenden Auftragsvergaben wider", erklärte Konzernchef Micael Johansson.

Saab-Aktie: Teurer als die Konkurrenz

An der Börse ist die Begeisterung zuletzt abgekühlt. Wie viele Branchenwerte gab die Aktie in den vergangenen Monaten nach, weil Anleger fürchten, dass die Bewertungen den Geschäften davongelaufen sind.

Seit Jahresbeginn steht laut MarketScreener noch ein Plus von etwa 20 Prozent. Mit umgerechnet rund 35 Milliarden US-Dollar Börsenwert ist Saab kleiner als die Rivalen. Rheinmetall bringt rund die Hälfte mehr auf die Waage. BAE Systems ist etwa doppelt so viel wert.

Günstig ist Saab trotzdem nicht. Für das laufende Jahr liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 43. Bei Rheinmetall und BAE Systems sind es auf Basis der erwarteten Gewinne nur rund 22. Die 14 Analysten bei MarketScreener sehen die Aktie im Schnitt positiv. Ihr mittleres Kursziel liegt aber auf Höhe des aktuellen Kurses. Bullisher ist die Bank of America mit einem Ziel von 720 Kronen (29,65 Euro).

Fazit

Saab liefert, was Anleger sehen wollen: volle Auftragsbücher, mehr Gewinn und einen kräftigen Mittelzufluss. Der Rekordbestand sichert die Auslastung für Jahre. Die hohe Bewertung lässt allerdings wenig Raum für Enttäuschungen. Wer einsteigen will, setzt auf weiter steigende Verteidigungsbudgets in Europa.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



