Übernahme durch SpaceX kursiert!

Elon Musk plant, dass sein kürzlich zu einem sehr hohen Preis an die Börse gebrachte Unternehmen SpaceX das ebenfalls hoch bewertete Unternehmen Tesla übernimmt. Für eine mögliche Übernahme oder Beteiligung von SpaceX an Tesla ist entscheidend, ob tatsächlich ein verbindliches Kaufangebot vorliegt. Ein offiziell bestätigter Kaufpreis pro Tesla-Aktie darf nicht mit spekulativen Übernahmepreisen verwechselt werden. Die derzeit diskutierte Orientierung liegt bei 480 US-Dollar je Tesla-Aktie. Dieser Wert stammt aus einer Bewertung von RBC Capital Markets vom 19. Oktober 2026. Es handelt sich dabei jedoch um ein hypothetisches Übernahmeszenario, nicht um ein verbindliches Angebot von SpaceX. Gleichzeitig reduziert Tesla sein Investitionsbudget für das Jahr 2026 von über 25 Milliarden auf rund 20 Milliarden US-Dollar, was Zweifel am Hochlauf von Robotik und autonomen Fahrzeugflotten aufkommen lässt.

Die Tesla-Aktie weist mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Jahr 2026 von aktuell 394,17 eine hohe Bewertung auf und reagiert stark auf Nachrichten. Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter sowie selbstfahrender Fahrzeuge erscheinen als eine risikoreiche Vorwärtsstrategie, um das hohe KGV zu rechtfertigen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Konkurrenz in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Anders als im Bereich der Elektroautos genießt Tesla bei humanoiden Robotern nicht mehr den „First-Mover-Advantage“. Im Aktienkurs spiegelt sich daher mit einem erwarteten KGV von 394,17 für 2026 viel Optimismus wider. Wetten auf fallende Kurse haben sich in der Vergangenheit jedoch nur selten als erfolgreich erwiesen. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre tragen dazu bei, den Aktienkurs stabil zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar etwas an Wert verloren. Der aktuelle Kurs liegt etwa 22 Prozent unter dem bisherigen Höchststand bei 378,47 US-Dollar. Nach einem Kurseinbruch von 15 Prozent am 23. Juli 2026 hat sich die Aktie zuletzt wieder erholt und den Kursrückgang vollständig ausgeglichen. Es bleibt abzuwarten, ob der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie vor dem Hintergrund von Übernahmefantasien weiter steigen könnte.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Tesla Inc. bis auf 433,41 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JY9G3E) überproportional mit einem Omega von 3,47 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 37 % und dem Ziel bei 433,41 US-Dollar (7,06 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 23.11.2027 eine Rendite von rund 56 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 349,79 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,27 zu 1, wenn bei 349,79 US-Dollar (2,54 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY9G3E Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,98 – 4,99 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 384,00 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. akt. Kurs Basiswert: 378,34 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 7,06 Euro Omega: 3,47 Kurschance: + 56 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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