Eni plant nach Gewinnsprung Sonderdividende - Aktienrückkauf aufgestockt

Ölkonzerne haben in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen und gestiegenen Margen für Raffinerien profitiert. Die Preise für Kraftstoffe wie Diesel kletterten dadurch noch stärker als der Rohölpreis, der infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus steil gestiegen war. Eni hat seine Öl- und Gasproduktion in der Folge ausgebaut./stw/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 26,85 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -3,56 %/+11,28 % bedeutet.