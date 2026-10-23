Eni plant nach Gewinnsprung Sonderdividende - Aktienrückkauf aufgestockt
- Eni erzielt dank hoher Ölpreise mehr Gewinn
- Sonderdividende von 1,3 Milliarden Euro geplant
- Aktienrückkauf steigt auf 3,8 Milliarden Euro
MAILAND (dpa-AFX) - Die stark gestiegenen Ölpreise haben dem italienischen Ölkonzern Eni im Sommer noch mehr Gewinn eingebracht als erwartet. Jetzt will der Konzern an seine Anteilseigner eine Sonderdividende von insgesamt 1,3 Milliarden Euro auszahlen, wie er am Freitag in Mailand mitteilte. Zudem stockt er den geplanten Aktienrückkauf in diesem Jahr ein weiteres Mal auf - diesmal von 3,4 auf 3,8 Milliarden Euro.
Im dritten Quartal erzielte Eni einen bereinigten Überschuss von 2,8 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,5 Milliarden gerechnet.
Ölkonzerne haben in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen und gestiegenen Margen für Raffinerien profitiert. Die Preise für Kraftstoffe wie Diesel kletterten dadurch noch stärker als der Rohölpreis, der infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus steil gestiegen war. Eni hat seine Öl- und Gasproduktion in der Folge ausgebaut./stw/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 26,85 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -3,56 %/+11,28 % bedeutet.