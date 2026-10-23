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    Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine plant ein unabhängiges Satellitensystem
    • ICEYE und Nokia unterstützen sichere Kommunikation
    • Starlink-Ausfälle zeigen Bedarf an eigener Kontrolle
    Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine wird mit den finnischen Firmen ICEYE und Nokia an einer eigenen unabhängigen Satelliten-Kommunikation arbeiten. Das ukrainische Verteidigungsministerium und die Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung bei einem Besuch des finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo in Kiew.

    Details und ein Zeitplan wurden nicht genannt. Doch die Einigung kommt vor dem Hintergrund des Konflikts der Ukraine mit den USA wegen Satellitendaten und -Internet. "Wir haben vereinbart, finnische Satelliten-Kapazitäten stärker zu nutzen. Das ist wichtig für unsere Verteidigung und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine", erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

    Ukrainische Spender kauften einen Satelliten

    Die Ukraine brauche ein sicheres Satelliten-Kommunikationssystem, das sie selbst kontrolliere, sagte ICEYE-Chef Rafal Modrzewski einer Mitteilung zufolge. Die Satelliten der finnischen Firma liefern den Angaben nach Aufklärungsdaten unabhängig von Wetter oder Tageszeit. Kurz nach dem russischen Einmarsch 2022 kaufte die ukrainische Bevölkerung in einer Spendenaktion die Nutzung eines ICEYE-Satelliten für die Armee.

    In den vergangenen Tagen funktionierte das militärisch wichtige Satelliteninternet der US-Firma Starlink über der Ukraine nur eingeschränkt. Firmenchef Elon Musk und die US-Regierung machten widersprüchliche Angaben, wer dafür verantwortlich sei. Zuletzt sagte Präsident Donald Trump, Musk habe die Drosselung wieder aufgehoben. Aus Kiew gab es bislang keine Bestätigung, dass Starlink wieder mit voller Geschwindigkeit funktioniert./fko/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 7,502 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +47,33 %/+20,55 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kurssturz von über 13 % in New York nach den Quartalszahlen. Als mögliche Belastungen werden die Schwäche von KI-Werten und Entwicklungen bei Nscale diskutiert. Fundamental stehen der Ausbau der Infinera-Produktion, Wachstum mit KI-Netzwerkausrüstung und AI-RAN im Fokus. Positiv bewertet werden Nokias Gewinne, die Nvidia-Zusammenarbeit und die bestätigte Kaufempfehlung der Bank of America.

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    dpa-AFX
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