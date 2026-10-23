Georgiamune und die Menarini Group schließen eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für GIM-621, ein First-in-Class-Präparat für die orale Immunonkologie

FLORENZ, Italien, und GAITHERSBURG, Maryland, 23. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Menarini, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten bahnbrechende onkologische Therapien zur Verfügung zu stellen, sowie Georgiamune Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das First-in-Class-Therapien entdeckt und entwickelt, die Immunsignalwege zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen umprogrammieren, gaben heute eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für GIM-621 bekannt.

GIM-621 ist eine in der präklinischen Phase befindliche, in ihrer Klasse einzigartige orale niedermolekulare Immuntherapie, die potenziell bei verschiedenen soliden Tumoren eingesetzt werden kann. Es ist einer von mehreren therapeutischen Kandidaten, die aus der Forschung von Georgiamune zu neuartigen Mechanismen der Immunaktivierung, -unterdrückung und -homöostase hervorgegangen sind.

Gemäß den Bedingungen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung erhält Stemline eine exklusive, weltweite Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von GIM-621. Georgiamune erhält 45 Millionen US-Dollar an Vorab- und kurzfristigen Zahlungen. Georgiamune hat zudem Anspruch auf Meilensteinzahlungen für die präklinische Phase, die Entwicklung, die Zulassung und die Vermarktung, was einen potenziellen Gesamtwert der Vereinbarung von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren ergibt.

„Bei Georgiamune konzentrieren wir uns darauf, neue Mechanismen aufzudecken, die die Funktion von Immunzellen steuern, und diese biologischen Erkenntnisse in First-in-Class-Medikamente für Autoimmunerkrankungen und die Onkologie umzusetzen", sagte Dr. med. Samir N. Khleif, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Georgiamune. „GIM-621 ist eines von mehreren Programmen, die aus dieser Arbeit hervorgegangen sind, neben drei Programmen, die sich bereits in der klinischen Entwicklung in den Bereichen Autoimmunerkrankungen und Onkologie befinden. Diese Vereinbarung bringt Menarinis globale Entwicklungs- und Vermarktungskompetenzen im Bereich der Onkologie in das GIM-621-Projekt ein und ermöglicht es Georgiamune gleichzeitig, eine breite Pipeline weiter voranzutreiben, die auf einzigartigen Immunmechanismen basiert."