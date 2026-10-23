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    Besonders beachtet!

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    Comfort Systems USA zieht an, bleibt im Monat aber 20,31 % im Minus

    Comfort Systems USA springt um 9,30 % nach oben und hebt sich damit deutlich vom leicht schwächeren US 500 ab.

    Besonders beachtet! - Comfort Systems USA zieht an, bleibt im Monat aber 20,31 % im Minus
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    Auf Monatssicht liegt Comfort Systems USA trotz des kräftigen Kurssprungs noch 20,31 % im Minus. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Comfort Systems USA Aktie am 23.10.2026

    Der Kurs der Comfort Systems USA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,51 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Comfort Systems USA Aktie damit um -14,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Comfort Systems USA auf +39,82 %.

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    Während Comfort Systems USA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört Comfort Systems USA heute zu den auffälligeren Werten.

    Die Aktie von Comfort Systems USA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 99,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 74,09 %.

    Comfort Systems USA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,64 %
    1 Monat -20,31 %
    3 Monate -27,51 %
    1 Jahr +65,64 %
    Stand: 23.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Comfort Systems USA Aktie

    Comfort Systems USA ist ein führender US-Anbieter von HLK-, Elektro- und Gebäudetechnik-Dienstleistungen für Gewerbe/Industrie (Planung, Installation, Wartung, Retrofit). Starke Position im fragmentierten US-Markt mit Fokus auf Service und wiederkehrende Umsätze. Wichtige Wettbewerber: EMCOR, Johnson Controls, Carrier, Trane. USP: breite Servicepalette, dezentrale Struktur, starke Präsenz in Wachstumsregionen.

    Es gibt 35 Mio. Comfort Systems USA Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Comfort Systems USA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comfort Systems USA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Comfort Systems USA

    +0,44 %
    -15,04 %
    -19,31 %
    -27,05 %
    +58,58 %
    +692,36 %
    +14.118,36 %
    ISIN:US1999081045WKN:907784
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