MTU Aero Engines fällt um 3,32 % am dritten Verlusttag in Folge

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von MTU Aero Engines Verluste von -2,72 % hinnehmen.

Der dritte Verlusttag in Folge setzt die Abwärtsserie bei MTU Aero Engines fort. Ein konkreter Auslöser für den aktuellen Kursrückgang ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber entwickeln sich uneinheitlich: Rolls-Royce Holdings gibt nach, während RTX Corporation zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die MTU Aero Engines Aktie damit -6,61 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MTU Aero Engines -6,29 % verloren.

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,30 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,61 %.

Bei FACC ist ausgerechnet das kleinste Segment der größte Ergebnisbringer. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Engines & Nacelles lediglich 180,2 Mio. Euro Umsatz und damit 18,3 % der Konzernerlöse. Beim EBIT […] The post 18 % Umsatz, 52 % EBIT: …

Megaport Limited (ASX: MP1) („Megaport“), eine weltweit führende Plattform für automatisierte Infrastruktur, gab heute die Unterstützung von AWS Interconnect bekannt, einem neuen Managed-Connection-Modell von Amazon Web Services (AWS), das …

MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,61 % 1 Monat -7,16 % 3 Monate -2,72 % 1 Jahr -12,86 %

Stand: 23.10.2026, 09:32 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,25 %, über 10 Jahre bei 13,53 %.

MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MTU Aero Engines Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MTU Aero Engines Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.