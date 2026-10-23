VW unter Druck: Warum Skoda plötzlich rebelliert

Der Sparkurs von Volkswagen sorgt für neuen Ärger. Ausgerechnet bei einer der profitabelsten Marken des Konzerns regt sich Widerstand gegen die geplanten Einschnitte. Die Gewerkschaften der tschechischen Tochter Skoda Auto lehnen einen Gehaltsstopp bis 2030 entschieden ab. Damit droht dem Wolfsburger Autobauer ein weiterer Konflikt mit seinen Arbeitnehmervertretern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Wie die Gewerkschaftszeitung Skodovacky odborar am Donnerstag berichtete, stellte Gewerkschaftschef Jaroslav Povsik auf einer Mitgliederversammlung klar, dass die Arbeitnehmervertretung OS KOVO weder eingefrorene Gehälter noch einen Stopp der Bonuszahlungen akzeptieren werde. Hintergrund sind die Sparpläne von Volkswagen, die nach Informationen der Süddeutschen Zeitung einen konzernweiten Gehaltsstopp bis 2030 vorsehen. Der Konzernbetriebsrat hatte entsprechende Pläne am Montag bestätigt. Betroffen wären demnach weltweit rund 660.000 Beschäftigte.

Besonders brisant ist der Widerstand bei Skoda, weil die tschechische VW-Tochter wirtschaftlich deutlich besser dasteht als andere Marken des Konzerns. Im ersten Halbjahr 2026 steigerte Skoda seinen Umsatz um 6,3 Prozent auf rund 16 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte ebenfalls um 6,3 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro zu. Mit einer operativen Gewinnmarge von 8,5 Prozent arbeitet Skoda deutlich profitabler als die Kernmarke Volkswagen Pkw, die im selben Zeitraum lediglich eine Rendite von 2,4 Prozent erzielte.

Auch beim Absatz zeigt sich die Stärke der Tschechen. In den ersten sechs Monaten des Jahres lieferte Skoda weltweit 555.700 Fahrzeuge aus, ein Plus von 9,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Elektroautos. Hier stiegen die Auslieferungen um 48,3 Prozent auf 108.200 Fahrzeuge. Die guten Geschäftszahlen dürften den Gewerkschaften zusätzlichen Rückenwind geben. Schließlich stellt sich die Frage, weshalb die Beschäftigten einer erfolgreichen Konzernmarke über mehrere Jahre auf Gehaltssteigerungen und Bonuszahlungen verzichten sollen, während Skoda weiterhin solide Gewinne erwirtschaftet.

Volkswagen steht allerdings unter erheblichem Kostendruck. Der Konzern kämpft mit hohen Produktionskosten, einem intensiven Wettbewerb auf dem chinesischen Automarkt und den milliardenschweren Investitionen in die Elektromobilität. Um die Profitabilität langfristig zu verbessern, setzt das Management auf umfassende Sparmaßnahmen und einen deutlichen Personalabbau.

Der Widerstand gegen den Sparkurs beschränkt sich dabei nicht auf Tschechien. Auch in Deutschland haben Arbeitnehmervertreter bereits Kritik an den geplanten Einschnitten geäußert. Damit wächst die Gefahr langwieriger Tarifauseinandersetzungen, die den Umbau des Konzerns zusätzlich erschweren könnten.

Für Anleger ist der Konflikt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könnten eingefrorene Gehälter und niedrigere Personalkosten die Gewinnmargen von Volkswagen langfristig verbessern. Andererseits drohen bei einer Eskalation Arbeitskämpfe, höhere Kosten durch mögliche Tarifkompromisse und im schlimmsten Fall Produktionsausfälle. Gerade bei Skoda wäre das besonders schmerzhaft, da die Marke zu den wichtigsten Gewinnbringern des Konzerns zählt.

Für die Volkswagen-Aktie bleibt damit entscheidend, ob Konzernchef Oliver Blume den Sparkurs durchsetzen kann, ohne die profitablen Marken des Unternehmens durch Arbeitskonflikte auszubremsen. Der Widerstand bei Skoda zeigt, dass die geplanten Einsparungen innerhalb des Konzerns zunehmend auf Gegenwehr stoßen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 68,50EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!