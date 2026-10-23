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    SFC Energy verbucht 3,31 % Kursplus ohne konkreten Auslöser

    SFC Energy legt um 3,31 % zu, während Ballard Power Systems und Plug Power moderater steigen und Bloom Energy nachgibt.

    Besonders beachtet! - SFC Energy verbucht 3,31 % Kursplus ohne konkreten Auslöser
    Foto: SFC Energy AG

    Auf Wochensicht verliert SFC Energy trotz des heutigen Kursanstiegs 8,69 %, auf Monatssicht beträgt das Minus 17,75 %. Einen konkreten Auslöser für die Erholung gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Auch im Brennstoffzellensektor zeigt sich keine einheitliche Richtung.

    SFC Energy Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 23.10.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt SFC Energy trotz des heutigen Kurssprungs mit -12,94 % im Minus.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -8,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,75 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,53 % gewonnen.

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    Informationen zur SFC Energy Aktie

    SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 296,18 Mio. € wert.

    Die Aktie von SFC Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,90 %, über 10 Jahre bei 23,13 %.

    SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,69 %
    1 Monat -17,75 %
    3 Monate -12,94 %
    1 Jahr +1,33 %
    Stand: 23.10.2026, 09:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang, Zweifel an nachhaltig erzielbaren Gewinnen und fehlende Auftragsmeldungen. Im Fokus stehen die Visibilität für 2027, weitere Aufträge und Indien. Für Q3 werden dank des Auftragsbestands solide Zahlen erwartet. Diskutiert werden zudem Grenzen der Veröffentlichung von Rüstungsaufträgen. MPCM bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 29 Euro und verweist auf starke Verteidigungsnachfrage.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SFC Energy eingestellt.

    Zur SFC Energy Diskussion

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %. Plug Power notiert im Plus, mit +1,21 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -0,62 %.

    SFC Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SFC Energy

    +3,20 %
    -5,21 %
    -14,62 %
    -9,63 %
    +5,18 %
    +1,51 %
    -37,90 %
    +680,55 %
    -30,24 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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