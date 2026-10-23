ASML-Bonus-Zertifikat mit 25%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Trotz der aktuell negativen Stimmung im Technologieaktien-Segment bekräftigten Experten wegen des geplanten Ausbaus der Kapazitäten zur Befriedigung der starken Kundennachfrage mit Kurszielen von bis zu 2.500 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlung die ASML-Aktie.

Anlage-Idee: Für Anleger, die trotz der derzeitigen Verunsicherung auf dem Technologiesektor eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte ASML-Aktie in Erwägung ziehen und auch im Falle einer deutlichen Korrektur des Aktienkurses hohe Renditen erzielen wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die ASML-Aktie mit einem hohen Sicherheitspuffer interessant sein.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der ASML-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 960 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.810 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000DN60TJ7) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 1.810 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 960 Euro. Beim ASML-Aktienkurs von 1.419,60 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 1.448,85 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 1.448,85 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 24,93 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,38 Prozent auf 960 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 960 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der ASML-Aktie - maximal mit dem Cap bei 1.810 Euro - zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 1.448,85 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.