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    Diesel soll US-Preise drücken

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    Trump schließt Mega-Deal mit Putin: Russischer Diesel auf dem Weg in die USA

    Trump lockert die Russland-Sanktionen und lässt russischen Diesel in die USA liefern. Der Deal mit Putin soll die hohen Spritpreise senken – doch Zweifel bleiben.

    Für Sie zusammengefasst
    Diesel soll US-Preise drücken - Trump schließt Mega-Deal mit Putin: Russischer Diesel auf dem Weg in die USA
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    US-Präsident Donald Trump greift zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, um die hohen Dieselpreise in den Vereinigten Staaten zu senken: Er lockert die Sanktionen gegen Russland und ermöglicht damit erstmals seit längerer Zeit wieder direkte Diesellieferungen aus dem Land. Ein Tanker mit 40.000 Tonnen russischem Dieselkraftstoff ist bereits auf dem Weg nach New York. Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff "Agioi Fanendes" wurde am 22. Oktober im russischen Ostseehafen Primorsk beladen. Nach Schifffahrtsdaten der LSEG soll es am 7. November in den USA eintreffen, nur vier Tage nach den amerikanischen Zwischenwahlen.

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    Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin vom 9. Oktober. Russland will zunächst 300.000 Tonnen Diesel exportieren, im November sollen weitere 500.000 Tonnen folgen. Anschließend ist eine zusätzliche Million Tonnen vorgesehen. Moskau hebt dafür sein selbst verhängtes Exportverbot auf. Die USA haben ihrerseits die Einfuhr russischen Diesels vorübergehend bis zum 7. April 2027 ermöglicht.

    Hintergrund sind die massiv gestiegenen Kraftstoffpreise. Der durchschnittliche Dieselpreis in den USA lag am 21. Oktober bei 6,31 Dollar je Gallone, verglichen mit 3,62 Dollar ein Jahr zuvor. Die hohen Kosten belasten insbesondere Speditionen, Landwirtschaft und Verbraucher. Mit Blick auf die Zwischenwahlen am 3. November wächst der politische Druck auf Trump.

    Ob die russischen Lieferungen eine spürbare Entlastung bringen, ist allerdings fraglich. Experten schätzen die Versorgungslücke am weltweiten Dieselmarkt auf rund eine Million Barrel täglich. Zudem könnten zusätzliche Lieferungen in die USA lediglich bisherige russische Exporte nach Brasilien, in die Türkei oder nach Afrika umlenken, ohne das globale Angebot wesentlich zu erhöhen.

    Sinkende Dieselpreise könnten Transport- und Logistikunternehmen entlasten. Für Raffineriekonzerne wie Valero Energy und Marathon Petroleum wären rückläufige Raffineriemargen dagegen potenziell negativ. Entscheidend bleibt, ob Russland seine Exporte wie angekündigt bis Jahresende wieder auf monatlich 3 bis 3,5 Millionen Tonnen steigern kann.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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