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    AKTIEN IM FOKUS

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    Safran weiter unter Druck - JPMorgan: Schwäche kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU fällt 2,8 Prozent auf tiefsten Stand seit Juni
    • Rüstung gleicht leichte Schwäche bei Antrieben aus
    • JPMorgan rät trotz Druck langfristig zum Kauf
    AKTIEN IM FOKUS - Safran weiter unter Druck - JPMorgan: Schwäche kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Kielwasser schwacher Aktien von Safran sind auch die Papiere von MTU am Freitagmorgen um 2,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni gefallen. Die Anteilsscheine der Franzosen wurden sogar auf das Niveau vom Mai zurückgeworfen.

    Das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, dies sei aber durch Stärke im Rüstungsgeschäft kompensiert worden, kommentierte Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs die Zahlen von Safran.

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    David Perry von JPMorgan sieht die Aktien weiter unter dem Druck geopolitischer Unsicherheit und hoher Treibstoffkosten für die Airlines. Er rät den Anlegern allerdings auf mittlere und langfristige Sicht zum Kauf in dieser Kursschwäche. Safran zähle nämlich nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern überhaupt zu den attraktivsten Aktien./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 324,2 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 440,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 365,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +15,00 %/+44,93 % bedeutet.





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