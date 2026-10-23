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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Roche auf 'Buy' und Ziel auf 500 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Roche von Hold auf Buy hoch
    • Roche-Kursziel steigt von 340 auf 500 Franken
    • Ärzte bewerten Giredestrant zunehmend positiv
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Roche auf 'Buy' und Ziel auf 500 Franken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schließe sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,33CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 500,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+39,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 500 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00CHF, was eine Steigerung von +55,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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