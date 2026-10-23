Dezentrale Lösungen gewinnen an Bedeutung

Steigende Anforderungen an die Wasserqualität, zunehmender Wasserstress und der Bedarf an flexiblen Aufbereitungslösungen verändern die internationale Wasserwirtschaft. Besonders die dezentrale Wasseraufbereitung rückt dabei stärker in den Fokus. Für spezialisierte Anbieter entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten, zugleich steigen die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Das australische Wassertechnikunternehmen De.mem setzt auf diesen Markt und hat im dritten Quartal 2026 seine positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt.

Die internationale Wasserwirtschaft steht vor einem strukturellen Wandel. Neben der klassischen Versorgung mit Trinkwasser und der kommunalen Abwasserentsorgung gewinnt die Wiederverwendung von Wasser zunehmend an Bedeutung. Vor allem industrielle Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihren Frischwasserbedarf zu begrenzen und Prozesswasser effizienter einzusetzen. Eine im Juli 2026 veröffentlichte Untersuchung der Europäischen Kommission zur Zukunft der Wasserwiederverwendung zeigt, dass hierfür nicht allein leistungsfähige Technologien entscheidend sind. Ebenso wichtig sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen, langfristige Planung und die Integration neuer Aufbereitungslösungen in bestehende Infrastrukturen.

Ein wichtiger technologischer Ansatz sind dezentrale und modular aufgebaute Wasseraufbereitungsanlagen. Sie ermöglichen es, Wasser unmittelbar am Entstehungs- oder Verbrauchsort zu behandeln, anstatt es ausschließlich über große zentrale Anlagen zu führen. Insbesondere für abgelegene Industriestandorte, kleinere Gemeinden oder Unternehmen mit spezifischen Anforderungen können solche Systeme Vorteile bieten. Die Asiatische Entwicklungsbank verweist in einer Veröffentlichung vom April 2026 auf das Potenzial modularer Aufbereitungstechnologien in Südostasien. Dort erschweren unter anderem schwankende Wasserqualitäten, salzhaltige Wasserressourcen und unzureichend ausgebaute Versorgungsnetze den Zugang zu zuverlässig aufbereitetem Wasser.

Allerdings ist die technologische Entwicklung nur ein Teil der Herausforderungen. Eine wissenschaftliche Untersuchung zur industriellen Wasserwiederverwendung aus dem Jahr 2026 zeigt, dass hohe Investitionskosten, schwankende Abwasserzusammensetzungen und die Integration in bestehende Produktionsprozesse die breite Umsetzung weiterhin begrenzen. Für Anbieter von Wassertechnik kommt es deshalb zunehmend darauf an, nicht nur einzelne Anlagen zu verkaufen, sondern wirtschaftlich tragfähige Gesamtlösungen anzubieten. Dazu gehören Planung, Installation, Betrieb, Wartung und die kontinuierliche Versorgung mit Spezialchemikalien. Solche Dienstleistungen können für die Anbieter regelmäßige Einnahmen schaffen und die Abhängigkeit vom klassischen Projektgeschäft verringern.