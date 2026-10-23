Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.10. - Eurozone 50 schwach -0,71 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:19) bei 25.218,21 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,11 %, Heidelberg Materials +1,06 %, Siemens Energy +1,02 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -3,76 %, Deutsche Telekom -2,64 %, Continental -2,12 %
Der MDAX steht bei 29.981,12 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,85 %, Elmos Semiconductor +1,22 %, Kion Group +1,20 %
Flop-Werte: TRATON -2,48 %, Schaeffler -2,41 %, IONOS Group -2,30 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:25) bei 4.049,86 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Verbio +2,46 %, HENSOLDT +1,85 %, Elmos Semiconductor +1,22 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,64 %, IONOS Group -2,30 %, ATOSS Software -2,28 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:43) bei 6.051,48 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: ENI +2,70 %, Rheinmetall +2,11 %, Nokia +1,85 %
Flop-Werte: SAFRAN -7,14 %, Deutsche Telekom -2,64 %, Vinci -2,54 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:34) bei 6.264,55 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,86 %, Verbund Akt.(A) +1,05 %, OMV +0,75 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,61 %, Andritz -1,60 %
Der CH 20 steht bei 14.471,07 PKT und verliert bisher -0,63 %.
Top-Werte: Holcim +4,19 %, Galderma Group +2,36 %, Partners Group Holding +1,17 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,33 %, Logitech International -1,41 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.520,00 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +4,21 %, Allwyn +1,82 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,45 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,09 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,81 %
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