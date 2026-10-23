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    ROUNDUP

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    Vinci steigert Umsatz stärker als gedacht - Aktie etwas schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Vinci steigert Quartalsumsatz um knapp fünf Prozent
    • Bau, Flughäfen und Stromgeschäft legten zu
    • Vinci bestätigt Jahresziele für Umsatz und Gewinn
    ROUNDUP - Vinci steigert Umsatz stärker als gedacht - Aktie etwas schwächer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NANTERRE (dpa-AFX) - Geschäfte rund um Bauen, Energieanlagen und Flughäfen haben dem Mischkonzern Vinci im Sommer Rückenwind beschert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 5 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. An der Börse bewegten die Neuigkeiten die Aktie am Freitag kaum.

    Die Vinci-Aktie lag in Paris kurz nach Handelsstart mit 0,1 Prozent im Minus bei 105,90 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund zwölf Prozent verloren.

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    JPMorgan-Analystin Elodie Rall schrieb, trotz der etwas besser als erwartet ausgefallenen Geschäfte dürften Investoren weiter eher auf die politischen Entwicklungen in Frankreich schauen - und die damit zusammenhängenden Implikationen für die Besteuerung. Sie erwartete daher ohnehin eine gedämpfte Reaktion der Anleger am Markt.

    Während die mehr als 70 von Vinci betriebenen Flughäfen ihren Umsatz im dritten Quartal um mehr als vier Prozent steigerten, legte der Erlös des Konzerns mit Anlagen rund um die Produktion und den Transport von Strom um fast neun Prozent zu. Im Baugeschäft ging es um rund vier Prozent aufwärts.

    Zahlen zu Gewinn oder Verlust nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Allerdings bestätigte das Management seine Jahresziele. So sollen Umsatz, operativer Gewinn und der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn weiter steigen./stw/mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 105,0 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +31,38 %/+37,05 % bedeutet.





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