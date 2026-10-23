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    Saab Registered (B) legt bei Rekordauftragsbestand zu

    Die Tagesperformance von Saab Registered (B) beträgt +2,68 %, während der Handelsumsatz bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Besonders beachtet! - Saab Registered (B) legt bei Rekordauftragsbestand zu
    Foto: adobe.stock.com

    Der Auftragsbestand von Saab erreicht einen Rekord, der Auftragseingang liegt dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Zugleich ist die Aktie höher bewertet als die Papiere der Wettbewerber Rheinmetall und BAE Systems.

    Saab Registered (B) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 23.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Saab Registered (B) investiert war, konnte einen Gewinn von +10,01 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Saab Registered (B) eine positive Entwicklung von +18,45 % erlebt.

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    Saab Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,36 %
    1 Monat +6,74 %
    3 Monate +10,01 %
    1 Jahr +26,62 %
    Stand: 23.10.2026, 10:04 Uhr

    Die Aktie von Saab Registered (B) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 68,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 56,05 %.

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    Informationen zur Saab Registered (B) Aktie

    Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

    Es gibt 534 Mio. Saab Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,12 Mrd. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Saab Registered (B) Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Saab Registered (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Saab Registered (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Saab Registered (B)

    +1,38 %
    +2,13 %
    +6,51 %
    +9,77 %
    +26,34 %
    +388,42 %
    +854,19 %
    +1.693,49 %
    ISIN:SE0021921269WKN:A403UW
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