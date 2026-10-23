Saab Registered (B) legt bei Rekordauftragsbestand zu

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Saab Registered (B) investiert war, konnte einen Gewinn von +10,01 % verbuchen.

Der Auftragsbestand von Saab erreicht einen Rekord, der Auftragseingang liegt dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Zugleich ist die Aktie höher bewertet als die Papiere der Wettbewerber Rheinmetall und BAE Systems.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Saab Registered (B) eine positive Entwicklung von +18,45 % erlebt.

Saab Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,36 % 1 Monat +6,74 % 3 Monate +10,01 % 1 Jahr +26,62 %

Stand: 23.10.2026, 10:04 Uhr

Die Aktie von Saab Registered (B) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 68,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 56,05 %.

Saab sammelt dreimal so viele Aufträge ein wie vor einem Jahr, der Bestand erreicht einen Rekord. Doch die Aktie ist höher bewertet als Rheinmetall und BAE Systems. Kaufchance oder Bewertungsfalle?

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Informationen zur Saab Registered (B) Aktie

Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

Es gibt 534 Mio. Saab Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,12 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Saab Registered (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Saab Registered (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.