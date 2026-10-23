Rüstungswerte im Plus: Rheinmetall gewinnt an Boden

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Rheinmetall Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,99 %.

Mehrere Rüstungsaktien steigen am Freitag: Neben Rheinmetall verbuchen auch BAE Systems, General Dynamics und Lockheed Martin Kursgewinne. Rheinmetall legt stärker zu als diese Wettbewerber. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Anstieg ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -1,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,56 % verloren.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Thales notiert im Plus, mit +0,13 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,35 %. Lockheed Martin legt um +0,34 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,22 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Saab sammelt dreimal so viele Aufträge ein wie vor einem Jahr, der Bestand erreicht einen Rekord. Doch die Aktie ist höher bewertet als Rheinmetall und BAE Systems. Kaufchance oder Bewertungsfalle?

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,48 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,18 % 1 Monat +2,64 % 3 Monate +0,99 % 1 Jahr -42,91 %

Stand: 23.10.2026, 10:04 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 57,71 %. Über 5 Jahre lag sie bei 64,39 %, über 10 Jahre bei 32,02 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.