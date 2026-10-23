Frequentis leitet europäisches SESAR-Projekt zur Weiterentwicklung der nächsten Generation von Flugsicherungssystemen

Wien (IRW-Press/23.10.2026) -

* Frequentis leitet internationales Konsortium, das im Rahmen des NATICA-Projekts eine Flugsicherungsplattform (Air Traffic Services, ATS) der nächsten Generation entwickelt

* Das Projekt konzentriert sich auf die zukünftige ATS-Architektur, nahtlose Dienste zum Austausch von Flugbahnen und KI-gestützte Tools für Fluglotsen

* NATICA vereint 14 Partner aus verschiedenen Bereichen des Luftverkehrsmanagements

Das europäische Luftverkehrssystem benötigt eine stärkere Vernetzung und widerstandsfähigere Strukturen, damit Fluglots:innen das steigende Verkehrsaufkommen auch künftig sicher und effizient bewältigen können. Frequentis übernimmt die Leitung des neu gestarteten Projekts NATICA im Rahmen des SESAR 3 Joint Undertaking. Ziel ist es, das Luftverkehrsmanagement durch Flugsicherungsdienste der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Das Projekt startete im September 2026 und hat eine Laufzeit von 36 Monaten.