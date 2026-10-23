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    Frequentis leitet europäisches SESAR-Projekt zur Weiterentwicklung der nächsten Generation von Flugsicherungssystemen

    Frequentis leitet europäisches SESAR-Projekt zur Weiterentwicklung der nächsten Generation von Flugsicherungssystemen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/23.10.2026) -
    * Frequentis leitet internationales Konsortium, das im Rahmen des NATICA-Projekts eine Flugsicherungsplattform (Air Traffic Services, ATS) der nächsten Generation entwickelt
    * Das Projekt konzentriert sich auf die zukünftige ATS-Architektur, nahtlose Dienste zum Austausch von Flugbahnen und KI-gestützte Tools für Fluglotsen
    * NATICA vereint 14 Partner aus verschiedenen Bereichen des Luftverkehrsmanagements

    Das europäische Luftverkehrssystem benötigt eine stärkere Vernetzung und widerstandsfähigere Strukturen, damit Fluglots:innen das steigende Verkehrsaufkommen auch künftig sicher und effizient bewältigen können. Frequentis übernimmt die Leitung des neu gestarteten Projekts NATICA im Rahmen des SESAR 3 Joint Undertaking. Ziel ist es, das Luftverkehrsmanagement durch Flugsicherungsdienste der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Das Projekt startete im September 2026 und hat eine Laufzeit von 36 Monaten.

    NATICA steht für Next-Generation ATS Platform for Innovative, Climate-Conscious, and Secure Air Traffic Management und konzentriert sich auf die Umsetzung des neuen Service Delivery Models von SESAR. Dabei wird die Bereitstellung von Flugsicherungsdiensten von der lokalen Infrastruktur entkoppelt, um die Interoperabilität zu erhöhen und die nächste Generation von Flugsicherungsplattformen zu unterstützen. NATICA wird zu effizienteren Flugabläufen beitragen und gleichzeitig einen sicheren Datenaustausch sowie eine zuverlässige und widerstandsfähige Bereitstellung von Diensten über Organisations- und Landesgrenzen hinweg ermöglichen.

    Im Rahmen von NATICA wird eine zukunftsorientierte ATS-Plattform für den Streckenflugverkehr und den Nahverkehrsbereich von Flughäfen (Terminal Manoeuvring Area, TMA) entwickelt, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Kontrollzentralen und über Landesgrenzen hinweg ermöglicht. Durch den Einsatz offener und standardisierter Schnittstellen unterstützt das Projekt hochautomatisierte, flugbahnbasierte Verfahren (Trajectory-Based Operations, TBO), verbessert die Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit und trägt dazu bei, die Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima zu reduzieren.

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