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    Besonders beachtet!

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    Vonovia steigt mit weiteren Immobilienwerten

    Die Vonovia-Aktie legt um 1,33 % zu, bleibt seit Jahresbeginn aber mit 32,44 % im Minus.

    Besonders beachtet! - Vonovia steigt mit weiteren Immobilienwerten
    Foto: 1187094003

    Mehrere Immobilienwerte legen zu: Neben Vonovia steigen auch TAG Immobilien, Grand City Properties und LEG Immobilien. TAG Immobilien führt diese Gruppe mit einem Plus von 1,60 % an. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei Vonovia ist nicht erkennbar.

    Vonovia Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Vonovia in den letzten drei Monaten Verluste von -20,10 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -1,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Vonovia -32,44 % verloren.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,60 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +0,77 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +1,24 %. LEG Immobilien legt um +1,15 % zu Aroundtown notiert im Minus, mit -0,27 %.

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    Informationen zur Vonovia Aktie

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,01 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,22 %, über 10 Jahre bei -4,91 %.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,65 %
    1 Monat -4,68 %
    3 Monate -20,10 %
    1 Jahr -40,06 %
    Stand: 23.10.2026, 10:07 Uhr

    Vonovia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Vonovia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vonovia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Vonovia

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    -65,46 %
    -39,03 %
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