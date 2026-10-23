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    Aufstand gegen Rechenzentren

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    US-Wahl-Schock für Alphabet und Amazon? Was ein Sieg der Demokraten bedeutet

    Viele Amerikaner wehren sich gegen riesige Rechenzentren. Gewinnen die Demokraten am 3. November den Kongress, drohen Anhörungen und Untersuchungen. Wie gefährlich wird das für Alphabet, Amazon und Co?

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    Aufstand gegen Rechenzentren - US-Wahl-Schock für Alphabet und Amazon? Was ein Sieg der Demokraten bedeutet
    Foto: dpa

    Der Ärger über Rechenzentren könnte zum Stolperstein für die Börsenlieblinge der künstlichen Intelligenz (KI) werden. Vor den US-Zwischenwahlen in den USA am 3. November wächst der Widerstand gegen die riesigen Serverhallen.

    Laut Marktbeobachtern wäre ein Sieg der Demokraten in beiden Kongresskammern für die Branche das größte Risiko, berichtet Reuters. An den Prognosemärkten Kalshi und Polymarket gilt genau das als wahrscheinlich. Die Chance auf ein demokratisches Repräsentantenhaus liegt dort bei rund 92 Prozent, im Senat bei rund 68 Prozent.

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    Die KI trägt den Bullenmarkt, der gerade vier Jahre alt geworden ist. Im kommenden Jahr dürften die Ausgaben für Rechenzentren und Infrastruktur die Marke von einer Billion US-Dollar übersteigen. Viele Amerikaner sorgen sich jedoch um Umwelt und Strompreise. In einer Reuters-Ipsos-Umfrage befürworten 69 Prozent der demokratischen Wähler Beschränkungen beim Bau, aber nur 43 Prozent der Republikaner.

    Kongress: Anhörungen statt Vollbremsung

    Ein Baustopp per Gesetz gilt trotzdem als unwahrscheinlich. Trump würde ein solches Gesetz wohl blockieren, sagt Matt Gertken von BCA Research. Kommen werde eher eine Regulierung, aber "keine Vollbremsung bei den Investitionen".

    "Es wird Anhörungen im Kongress geben. Es wird Untersuchungen geben", zitiert Reuters dagegen Brian Gardner von Stifel. Das könne für negative Schlagzeilen sorgen.

    Bruno Lamoral von DPAM sieht bei einem geteilten Kongress Vorteile für Banken und KI. Ein Durchmarsch der Demokraten nütze eher erneuerbaren Energien und Teilen des Gesundheitssektors.

    Bundesstaaten: Die wahren Schaltstellen

    Entscheidender sind womöglich die Wahlen in den Bundesstaaten. Dort fallen die Genehmigungen. Morgan Stanley verfolgt deshalb die Gouverneurswahlen in Texas, Ohio, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Wisconsin und Michigan. Den Boom aus der Bahn werfen dürfte die Politik kaum, meint Kevin Shea von BNY Wealth.

    "Aber sie kann den Zeitplan und die Kosten durcheinanderbringen."

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    Alphabet und Amazon: Zahlen als Stimmungstest

    Wie nervös die Anleger sind, zeigt CoreWeave. Der Cloudanbieter verlor wegen Sorgen um seine Schulden binnen einer Woche rund ein Viertel an Wert. Nächste Woche schaut die Börse auf die Großen. Alphabet legt am 28. Oktober Zahlen vor. Amazon folgt einen Tag später.

    Fazit

    Die US-Zwischenwahlen bedrohen den KI-Boom nicht im Kern. Sie können ihn aber verlangsamen und verteuern. Wer investiert ist, sollte neben dem US-Kongress auch die Bundesstaaten im Blick behalten. Die Zahlen von Alphabet und Amazon in der kommenden Woche zeigen, ob die Investitionswelle weiterrollt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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