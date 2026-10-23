Viele Eltern geraten unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neun von zehn Eltern wollen ihren Kindern den Start ins Erwachsenenleben finanziell erleichtern. Knapp die Hälfte (49,1 Prozent) legt dafür bereits gezielt Geld zurück, weitere 41,4 Prozent gaben in einer Umfrage von Innofact im Auftrag für die Fondsgesellschaft Union an, sie planten Unterstützung, wenn es ihre finanzielle Situation erlaube.

Doch das Startkapital für die Zukunft der Kinder ist kein Selbstläufer: Rund 39 Prozent der 586 befragten Erwachsenen mit Kindern unter 18 Jahren empfinden es als besonders schwer, ihrem Nachwuchs finanziell das mitzugeben, was sie sich als Eltern wünschen. Gut 63 Prozent sorgen sich, ihr Kind finanziell nicht ausreichend unterstützen zu können.