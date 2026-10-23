ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax schwächelt - Wochenfazit negativ
- Dax verliert weiter, Anleger bleiben vorsichtig
- Frankreichs schwache Daten verstärken die Sorgen
- Infineon gewinnt, Auto- und MTU-Aktien unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq besteht bei deutschen Aktien weiter kein Kaufinteresse. Schwache Konjunktursignale aus dem Krisenland Frankreich verstärkten am Freitag eher noch die Sorgen der Anleger. Der Dax knüpfte am Morgen mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 25.225 Punkte an seine Vortagsverluste an. Das Wochenminus weitete sich auf 1,6 Prozent aus. Der MDax verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 30.013 Zähler.
Anleger bleiben in Deckung ob der vielen Themen, die sie verunsichern. Neuerdings hinterfragen sie wieder kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Anders als von Experten gedacht, wurden wichtige Einkaufsmanagerindizes in Frankreich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten vermeldet. Das Land ist derzeit in Unruhe wegen eskalierender Protestbewegungen.
Nach oben steht der Dax immer noch unweit des Rekords und nach unten gerät seit einigen Tagen die 25.000-Punkte-Marke nicht mehr in Gefahr. Die Chartexperten von HSBC sehen den Leitindex dabei gefangen zwischen den besonders beliebten 50- und 200-Tage-Indikatorlinien. Sie sprechen von einem "Grad an Unentschlossenheit", sehen aber die Chance auf einen "Nährboden" für eine neue Trendbewegung, sofern die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigt wird.
Im Technologiesektor entwickeln sich europäische Werte unterdessen robust, die Aktien des Chipkonzerns Infineon gehörten mit einem Prozent zu den Dax-Gewinnern. Nachdem der New Yorker Nasdaq 100 am Vorabend auf das tiefste Niveau seit Mitte September abgesackt war, zeichnet sich am Freitag auch bei dem US-Technologieindex zumindest eine Stabilisierung ab. In Asien hatten maßgebliche Börsen ihre Anfangsverluste reduziert oder teilweise sogar aufgeholt.
Einige Dax-Werte standen aber mit US-Vorgaben unter Druck. Dazu gehörten die zwei Prozent schwächeren Adidas -Anteile, die laut Händlern unter einem gesenkten Ausblick des US-Unternehmens Deckers Outdoor litten.
MTU wurde mit einem Abschlag von 3,3 Prozent zum Index-Schlusslicht im Kielwasser durchwachsener Resultate des Wettbewerbers Safran .
Verbreitet waren aber auch Kursverluste im Autosektor, nachdem der von China kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars von einem desaströsen Quartal berichtete. Dessen Kurs brach in Stockholm um fast 30 Prozent ein. Bei Volkswagen , Mercedes-Benz und der Porsche AG reichten die Kursverluste von 0,8 bis 1,9 Prozent.
Positiver erging es wegen Branchenvorgaben Heidelberg Materials . Die Titel des Baustoffkonzerns legten 0,6 Prozent zu, nachdem der Schweizer Konkurrent Holcim mit seinem Quartalsbericht zu überzeugen wusste. Der Beiersdorf -Kurs lag moderat im Plus nach einem starken dritten Quartal des Kosmetik-Konkurrenten L'Oreal .
Bei Sartorius bekam die Vortagsrally kaum noch neuen Schub von einer Hochstufung auf "Outperform" durch die kanadische Bank RBC. Mit einem nur knappen Anstieg um 0,4 Prozent blieb der Kurs des Laborausrüsters klar unter dem höchsten Stand seit Januar 2025, der am Vortag nach vorgelegten Zahlen erreicht wurde.
Bei Atoss Software entschieden sich die Anleger nach einer frühen Orientierungsphase mit fast vier Prozent Minus für die negative Richtung. Dem erhöhten Margenausblick stand gegenüber, dass der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter den Gesamterlös nun eher am unteren Ende seiner Prognosespanne sieht./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 91,50 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +27,64 %/+103,43 % bedeutet.
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Was bringen dir solche Beiträge? Mal davon abgesehen, dass du scheinbar nicht den Charakter hast und nur an vermeintlich roten Tagen hier schreibst, weil du short gerichtet bist. komisch, dass man an grünen Tagen oder Turnaorund Tagen gar nichts von dir hört ;) easy ist bei dir nur wie man wohl Kapital unnötig bindet und ins Minus laufen lässt. Deine entrys hätten so viel besser sein können, aber das "Setup", dass du spielst, ist einfach nur Lotto.
sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.
Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.