Macron trifft erstmals Schüler vor neuen Protesten

PARIS (dpa-AFX) - Vor erneuten Demonstrationen in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten und marode Schulen will Präsident Emmanuel Macron am Nachmittag erstmals mit Schülerinnen und Schülern zusammentreffen. Macron wolle Gymnasiasten und Vertreter ihrer Organisationen empfangen, um "sich ihre Forderungen und Sorgen anzuhören", teilte der Élysée-Palast mit, wie Medien berichteten.

Als einen weiteren Schritt, um auf die Protestierenden zuzugehen, wolle die Regierung die Erhöhung des Mindestlohns vorziehen, berichtete die Zeitung "Les Échos". Die Erhöhung könnte bereits kurzfristig erfolgen, statt wie bislang voraussichtlich erst im Januar. Dabei geht es um eine Erhöhung von etwa 15 Euro monatlich.