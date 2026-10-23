Schuh- und Bekleidungswerte unter Druck: Deckers Outdoor sackt ab

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deckers Outdoor mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,15 % hinnehmen.

Im Schuh- und Bekleidungssektor geben auch adidas, Nike und VF nach, allerdings deutlich weniger stark als Deckers Outdoor. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie 19,69 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Deckers Outdoor Aktie damit -8,19 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Deckers Outdoor bisher ein Minus von -19,69 %.

Während Deckers Outdoor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. VF notiert im Minus, mit -1,03 %. adidas notiert im Minus, mit -1,70 %.

Die Aktie von Deckers Outdoor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,71 %, über 10 Jahre bei 25,17 %.

Informationen zur Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor ist ein US-Schuh- und Bekleidungshersteller (u.a. UGG, HOKA). Fokus auf Lifestyle- und Performance-Footwear. Starke Marktstellung im Premium-Segment, HOKA wächst dynamisch im Running-Markt. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Puma, VF Corp, Skechers. USP: starke Marken, hohe Preissetzungsmacht, Kombination aus Mode- und Performance-Positionierung.

Es gibt 136 Mio. Deckers Outdoor Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,49 Mrd.EUR € wert.

Deckers Outdoor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,19 % 1 Monat +1,03 % 3 Monate -21,15 % 1 Jahr -18,92 %

Deckers Outdoor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 23.10.2026, 10:30 Uhr

Ob die Deckers Outdoor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deckers Outdoor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.