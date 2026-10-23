SAP nach den Zahlen: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

Nach den über den Prognosen liegenden Zahlen für das dritte Quartal bekräftigten die Experten von Jefferies & Company in der Erwartung eines weiter wachsenden Cloud-Geschäftes im vierten Quartal mit einem von 220 auf 250 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf 230 Euro fortsetzen kann.

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich nach ihrem massiven Kurseinbruch von 270 auf bis zu 127,50 Euro, dem Jahrestief vom 23.7.26, wieder kräftig erholen. Zuletzt konnte die Aktie nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen kurzfristig sogar wieder auf 216,65 Euro zulegen, um dann wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 213,10 Euro nachzugeben.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000WB45SA4, wurde beim SAP-Aktienkurs von 213,10 Euro mit 1,93 – 1,94 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat auf 230 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,77 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,10 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,10 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PU12JT7, wurde beim Aktienkurs von 213,10 Euro mit 1,39 – 1,40 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 230 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,99 Euro (+114 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,027 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,027 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR9YT38, wurde beim SAP-Aktienkurs von 213,10 Euro mit 1,94 – 1,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 230 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,59 Euro (+84 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.