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    Schock für Anleger

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    Auto-Aktie stürzt deutlich ab: Jetzt fallen 2.500 Jobs weg!

    Volvo Cars kämpft mit einem massiven Einbruch in China und hohen Belastungen in den USA. Nun verschärft der Autobauer seinen Sparkurs und streicht 2.500 Jobs.

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    Schock für Anleger - Auto-Aktie stürzt deutlich ab: Jetzt fallen 2.500 Jobs weg!
    Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

    Der schwedische Autobauer Volvo Cars steckt tief in der Krise. Im dritten Quartal sind Umsatz und Gewinn eingebrochen, vor allem wegen des schwierigen Geschäfts in China und den USA. Jetzt zieht der Konzern die Sparschrauben weiter an und will weltweit 2.500 Stellen abbauen. Die Volvo-Cars-Aktie verlor am Freitag in Stockholm 27 Prozent (Stand 10:55 Uhr MESZ).

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    China-Geschäft bricht massiv ein

    Volvo Cars erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 66,9 Milliarden schwedischen Kronen (rund 6 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum waren es noch 86,4 Milliarden Kronen. Das operative Ergebnis drehte von einem Gewinn von 6,4 Milliarden Kronen auf einen Verlust von 5,6 Milliarden Kronen. Ohne Beteiligungsergebnisse aus Gemeinschaftsunternehmen und Sondereffekte lag das operative Ergebnis bei minus 3,7 Milliarden Kronen.

    Besonders schwer wiegt die Entwicklung in China. Dort brach der Umsatz im Jahresvergleich um fast 50 Prozent ein. Volvo Cars kämpft mit dem intensiven Wettbewerb durch chinesische Anbieter und massivem Preisdruck.

    Im Interview mit CNBC erklärte Konzernchef Håkan Samuelsson, dass sich der chinesische Markt schneller verändert habe als erwartet. Global entwickelte Modelle aus Europa und China reichten nicht mehr aus, um dort erfolgreich zu sein. Chinesische Kunden griffen zunehmend zu heimischen Alternativen, die immer wettbewerbsfähiger würden.

    "Wir brauchen eine neue Strategie für China", sagte Samuelsson. Volvo Cars müsse regionaler aufgestellt sein und Fahrzeuge stärker an die jeweiligen Märkte anpassen. Dazu gehörten wettbewerbsfähige Kosten, gemeinsam mit der Muttergesellschaft Geely genutzte Plattformen sowie in China entwickelte Software für Infotainment und Fahrerassistenz.

    Auch in den USA belasten zusätzliche Zölle und der Wegfall staatlicher Kaufanreize für elektrifizierte Autos die Margen.

    2.500 Stellen sollen wegfallen

    Als Reaktion auf die schwierige Lage will Volvo Cars weitere 5 Milliarden schwedische Kronen einsparen. Dafür plant der Konzern einen strukturellen Abbau von rund 2.500 Stellen weltweit. Davon entfallen 2.000 Arbeitsplätze auf Schweden. Der Stellenabbau soll über auslaufende Beraterverträge, natürliche Fluktuation und gezielte Abfindungsprogramme erfolgen.

    Die vollständigen finanziellen Effekte der Maßnahmen erwartet das Unternehmen bis Ende 2027. Dann sollen die indirekten Kosten im Vergleich zu 2024 insgesamt um fast 25 Prozent niedriger liegen.

    Samuelsson sieht Volvo Cars mit erheblichen externen Herausforderungen konfrontiert. Langfristig halte das Unternehmen jedoch an seiner Strategie fest. Kurzfristig müsse der Konzern angesichts der schwachen Absatzvolumina entschlossener gegensteuern, die Gewinnschwelle senken und den Cashflow verbessern.

    Elektroautos bleiben ein Hoffnungsträger

    Trotz der Krise setzt Volvo Cars weiter auf neue Modelle. Bis Ende 2030 plant der Konzern die Einführung von 13 neuen Fahrzeugen. Bereits 2027 sollen 3 Modelle vorgestellt werden, darunter zwei speziell für China entwickelte Autos.

    In Europa bleibt das Geschäft mit vollelektrischen Fahrzeugen vergleichsweise robust. Der Elektroanteil am Absatz lag im dritten Quartal bei 45 Prozent. Weltweit machten vollelektrische Modelle 32 Prozent der Verkäufe aus, gegenüber 22 Prozent im Vorjahreszeitraum.

    Ob die neue Sparrunde ausreicht, um Volvo Cars wieder auf Kurs zu bringen, dürfte wesentlich davon abhängen, ob sich die Nachfrage stabilisiert und der Konzern seine Kosten schneller senken kann.

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    Volvo Group wächst weiter

    Deutlich besser läuft es beim Nutzfahrzeughersteller Volvo Group. Das Unternehmen ist klar von Volvo Cars zu unterscheiden: Beide Konzerne sind seit 1999 vollständig voneinander getrennt und wirtschaftlich eigenständig. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 119,5 Milliarden schwedische Kronen. Das bereinigte operative Ergebnis legte von 11,7 auf 14,7 Milliarden Kronen zu, die Marge von 10,6 auf 12,3 Prozent. Der operative Cashflow im Industriegeschäft erreichte 7,2 Milliarden Kronen.

    Die Zahlen zeigen: Während Volvo Cars mit erheblichen Problemen kämpft, konnte der eigenständige Nutzfahrzeugkonzern seine Profitabilität steigern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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