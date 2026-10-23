NatWest-Aktie: Korrektur bringt 200-Tage-Linie in den Fokus

Am 22. Oktober 2026 schloss die NatWest-Aktie bei 7,588. Damit notiert sie rund 10,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber weiterhin 269,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Kurzfristig hat sich das Chartbild eingetrübt: Die im September noch mehrfach erreichte Marke von 8,00 wurde unterschritten. Der jüngste Schlusskurs liegt zudem knapp unter den bisherigen Oktobertiefs.

Die NatWest-Group-Aktie hat sich zwischen Oktober 2023 und Oktober 2026 deutlich verteuert. Vom Dreijahrestief bei 2,052 am 1. November 2023 führte der übergeordnete Aufwärtstrend bis zum Dreijahreshoch bei 8,446 am 3. August 2026. Auch stärkere Rückschläge unterbrachen den Anstieg nur zeitweise. So folgte auf das Zwischentief bei 6,050 im März 2026 eine Erholung auf neue Höchststände. Seit dem Augusthoch befindet sich der Titel allerdings in einer Korrektur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bietet noch Rückhalt

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei rund 7,396. Der aktuelle Kurs übertrifft diese 200-Tage-Linie somit um 2,6 Prozent. Das spricht trotz der laufenden Korrektur noch für ein positives längerfristiges Trendbild. Der Puffer ist jedoch begrenzt: Ein nachhaltiger Rückfall unter den Durchschnitt würde die technische Lage weiter schwächen.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Unmittelbar im Blick steht die Unterstützungszone zwischen 7,57 und 7,62, die durch Tiefpunkte im Juli und Oktober geprägt ist. Darunter rückt die 200-Tage-Linie als nächste Auffangmarke in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 7,84 bis 7,90 einen ersten Widerstand. Eine Rückeroberung würde die kurzfristige Lage stabilisieren. Weitere Hürden liegen zwischen 8,14 und 8,28, wo die Aktie im September wiederholt an Grenzen stieß.

Keystone

Die Aktie von NatWest Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,12 %, über 10 Jahre bei 13,09 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NatWest Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.