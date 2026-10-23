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    Chartanalyse

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    NatWest-Aktie: Korrektur bringt 200-Tage-Linie in den Fokus

    Nach einer kräftigen Dreijahresrally steht die NatWest-Aktie unter Druck. Der Kurs liegt gut zehn Prozent unter dem Hoch, doch die 200-Tage-Linie stützt noch den Aufwärtstrend. Nun rücken entscheidende charttechnische Marken in den Fokus.

    Chartanalyse - NatWest-Aktie: Korrektur bringt 200-Tage-Linie in den Fokus
    Foto: adobe.stock.com

    NatWest Group: Dreijahrestrend bleibt aufwärtsgerichtet

    Die NatWest-Group-Aktie hat sich zwischen Oktober 2023 und Oktober 2026 deutlich verteuert. Vom Dreijahrestief bei 2,052 am 1. November 2023 führte der übergeordnete Aufwärtstrend bis zum Dreijahreshoch bei 8,446 am 3. August 2026. Auch stärkere Rückschläge unterbrachen den Anstieg nur zeitweise. So folgte auf das Zwischentief bei 6,050 im März 2026 eine Erholung auf neue Höchststände. Seit dem Augusthoch befindet sich der Titel allerdings in einer Korrektur.

    Aktueller Kurs deutlich unter dem Hoch

    Am 22. Oktober 2026 schloss die NatWest-Aktie bei 7,588. Damit notiert sie rund 10,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber weiterhin 269,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Kurzfristig hat sich das Chartbild eingetrübt: Die im September noch mehrfach erreichte Marke von 8,00 wurde unterschritten. Der jüngste Schlusskurs liegt zudem knapp unter den bisherigen Oktobertiefs.

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    200-Tage-Linie bietet noch Rückhalt

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei rund 7,396. Der aktuelle Kurs übertrifft diese 200-Tage-Linie somit um 2,6 Prozent. Das spricht trotz der laufenden Korrektur noch für ein positives längerfristiges Trendbild. Der Puffer ist jedoch begrenzt: Ein nachhaltiger Rückfall unter den Durchschnitt würde die technische Lage weiter schwächen.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Unmittelbar im Blick steht die Unterstützungszone zwischen 7,57 und 7,62, die durch Tiefpunkte im Juli und Oktober geprägt ist. Darunter rückt die 200-Tage-Linie als nächste Auffangmarke in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 7,84 bis 7,90 einen ersten Widerstand. Eine Rückeroberung würde die kurzfristige Lage stabilisieren. Weitere Hürden liegen zwischen 8,14 und 8,28, wo die Aktie im September wiederholt an Grenzen stieß.

    Keystone

    Die Aktie von NatWest Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,12 %, über 10 Jahre bei 13,09 %.

    NatWest Group

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    ISIN:GB00BM8PJY71WKN:A3DS0HIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NatWest Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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